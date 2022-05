Santarcangelo, 2 milioni di avanzo libero. Ecco come verranno investiti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:49 - 17 Maggio 2022

Piazza Ganganelli.

Giovedì 19 maggio alle ore 19,30 è convocato in seduta pubblica il Consiglio comunale di Santarcangelo, che potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito del Comune.



Dopo i preliminari di seduta, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli presenterà il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2021, mentre l’assessora alle Attività economiche Angela Garattoni illustrerà le modifiche al regolamento vigente per la valorizzazione degli spazi pubblici.



“Il rendiconto di gestione sancisce la riduzione dell’indebitamento pro capite e del peso degli oneri finanziari, dal momento che la realizzazione di opere pubbliche è finanziata con contributi sovraordinati invece che con l’accensione di nuovi mutui” dichiara l’assessore Zangoli. "Al contempo, i tempi di pagamento dei fornitori sono ampiamente rispettati e l’anticipazione di tesoreria non è mai utilizzata, a dimostrazione di una gestione di cassa virtuosa”.



“Per quel che riguarda l’avanzo di amministrazione – aggiunge l’assessore – oltre a 600mila euro di avanzo vincolato già distribuiti su una serie di investimenti approvati nel Consiglio comunale di aprile, ammonta a circa 900mila euro l’avanzo accantonato. Un terzo circa di questi fondi sarà stanziato in vista del rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego, mentre potranno essere impiegati diversamente altri 140mila euro, precedentemente destinati alla vicenda giudiziaria relativa all’ex cava di Ciola Corniale. L’avanzo libero di 2 milioni di euro circa, infine, verrà assegnato con l’assestamento di luglio: viste le turbolenze di questo inizio 2022 a causa del conflitto in Ucraina e delle sue ripercussioni – conclude Zangoli – disporre di queste risorse aiuterà certamente a fronteggiare le difficoltà impreviste e a definire la programmazione per il futuro”.



L’ordine del giorno integrale della seduta consiliare è pubblicato su www.comune.santarcangelo.rn.it.