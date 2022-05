Picchia il figlio perché non impara il corano in lingua araba, denunciato per maltrattamenti

Cronaca

Rimini

| 14:18 - 17 Maggio 2022

Il libro del Corano.

Il figlioletto non riusciva ad imparare a memoria il Corano in lingua araba e così erano botte e insulti. Affetto da una patologia congenita ad un arto e invalido totale, il bimbo veniva insultato e maltrattato dal padre in maniera sistematica, fino a quando la vicenda non è emersa e il genitore è finito denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, cittadino senegalese, 46 anni, è stato rinviato a giudizio questa mattina, come chiesto dal pm Davide Ercolani, dal gup Benedetta Vitolo. La prima udienza è stata fissata al 15 settembre. Il ragazzino che oggi ha meno di 13 anni è rappresentato dall'avvocato Martina Montanari, mentre il padre è difeso dall'avvocato Viviana Pellegrini.