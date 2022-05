Alpini e molestie, Non Una di Meno: "A Rimini clima ostile, non aiuta vittime"

Attualità

Rimini

14:13 - 17 Maggio 2022

Gli Alpini in piazza Cavour.

"Mentre sul territorio nazionale dopo i fatti di Rimini, si diffonde e amplia il dibattito sulla violenza di genere, l'Amministrazione Comunale sembra non voler riconoscere la gravità di quanto accaduto durante l'adunata né la portata politica del dibattito che si è creato sul tema della violenza patriarcale". E' quanto sostiene la stessa associazione insieme a 'Pride Off' e Casa Madiba Network, dopo i casi di molestie denunciate all'adunata degli alpini di Rimini. "A fronte di messaggi solidali e interrogazioni parlamentari - scrivono in una lunga nota - l'Amministrazione Comunale di Rimini si è trincerata dietro comunicati ambigui che fanno il verso alle parole degli imprenditori locali, rifiutando il dialogo e continuando a stigmatizzare le donne che hanno subìto violenza e reso visibile quanto avvenuto durante l'Adunata". A giudizio dell'associazione, poi, "anche la stampa locale minimizza le violenze avvenute e, dando voce alle lobby degli imprenditori locali, aiuta ad alimentare quel clima ostile che, come attivisti, stiamo riscontrando in città. Questo clima non aiuta di certo le parti lese nel percorso di presa di consapevolezza della violenza subìta e di eventuale denuncia alle autorità, cosa che ad oggi sembra ancora l'unica risposta paventata dalle istituzioni, e di conseguenza dal discorso pubblico, per dare credito alle violenze avvenute. Noi - conclude la nota - sappiamo benissimo che non è così, e le 500 segnalazioni e gli oltre 170 racconti dettagliati ricevuti stanno qui a dimostrarcelo".