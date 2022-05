Attribuzione della cittadinanza onoraria al vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi.

Attualità

Rimini

13:54 - 17 Maggio 2022

Monsignor Francesco Lambiasi.

Con seduta solenne, giovedì 19 maggio il Consiglio comunale conferirà la cittadinanza onoraria al vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi.

La seduta, aperta al pubblico, sarà ospitata negli spazi del Teatro Galli e sarà aperta alle 18 dagli interventi del sindaco Jamil Sadegholvaad, del presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, che precederanno l’orazione ufficiale affidata alla direttrice di Icaro tv Simona Mulazzani. È possibile ritirare l’invito gratuito per assistere alla seduta solenne del Consiglio Comunale nelle giornate di martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 maggio dalle ore 10 alle ore 14 alla biglietteria del Teatro Galli. I biglietti - massimo due inviti a persona - si potranno ritirare anche nel pomeriggio di giovedì fino ad esaurimento posti disponibili. Si ricorda che per accedere a teatro è necessario indossare la mascherina FFp2, come da disposizioni di legge.



La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Rimini e sulla pagina Facebook.