Quattro atleti del Centro Karate Riccione sul podio ai Regionali Esordienti di Piacenza

Sport

Riccione

| 13:43 - 17 Maggio 2022

Piacenza regionali karate Algeri e Cardaropoli podio.

Ancora una giornata di successi per i ragazzi del Centro Karate Riccione. Tante medaglie ai Campionati Regionali Esordienti di Karate Fijlkam Emilia Romagna per i giovanissimi atleti della società riccionese che brillano a Piacenza. Nel Kata (forma), oro al collo di Olimpia Algeri che si è anche qualificata per il Trofeo Coni e argento per Isabel Cardaropoli, mentre nel Kumite (combattimento) oro per Emma Cescut e bronzo per Emma Serafini.



“La scuola di Karate del Centro Karate Riccione conferma anche con questo risultato la validità di un metodo di lavoro con una pianificazione strategica e uno staff tecnico competente” afferma il presidente Moreno Villa”, mentre la vicepresidente, Manuela Gasperoni, ricorda che “il costante supporto delle famiglie degli atleti consente di poter dare ai ragazzi una serenità in gara che spesso non si trova in altri contesti”.