Il Roller Riccione si fa valere ad Anagni alla Coppa Italia Freestyle con i due bronzi

Sport

Riccione

| 13:38 - 17 Maggio 2022

Roller Riccione.

Prosegue il tour di gare primaverili per il Roller Riccione. Il team riccionese si è fatto valere in occasione della Coppa Italia Freestyle Fisr andata in scena ad Anagni, in un palazzetto gremito da specialisti dell’inline freestyle con quasi 200 atleti in gara, per una tre giorni molto impegnativa a livello fisico e mentale.

Per il Roller Riccione, sezione dell’Asd Pattinaggio Artistico Riccione, luccicano le medaglie delle ragazze più grandi, con Cecilia Medda al 3° posto e Alice Balducci al 7° posto in battle, una disciplina da veri combattenti che si sfidano in run di passi tecnici e nella quale arrivare in finale è sempre un’impresa da atleti preparati e tenaci. In classic style Alice Balducci si piazza al 3° posto e Cecilia Medda al 4° posto. A seguire ottimi piazzamenti anche per le altre atlete Lucrezia Morri e Giulia Ugolini.

“È stata un’altra bella occasione per crescere, incontrare atleti da tutta Italia e rafforzare la preparazione maturata nei mesi invernali. Esperienza da far valere in vista di impegni a livelli più alti come gli Italian Roller Games che si disputeranno agli inizi di giugno in Lombardia – spiegano dalla società riccionese -”.