Al via i lavori di pulizia e ripristino delle pareti che circondano la piazza sull’Acqua

Attualità

Rimini

| 13:34 - 17 Maggio 2022

La Piazza sull’Acqua, spazio pubblico riqualificato su cui si affaccia il ponte di Tiberio.

Il Comune di Rimini ha avviato l’intervento di ripristino e di pulizia di una delle pareti che incorniciano la Piazza sull’Acqua, lo spazio pubblico riqualificato su cui si affaccia il bimillenario ponte di Tiberio.

Sulla parete, diversi anni fa, l’artista italiano Eron creò un’opera d’arte murale trasformando il muro di cemento in un Ponte di Tiberio per metà sommerso con macchie di muffa a forma d’Italia dal titolo “in the past there is no future”.

A causa del tempo dell’usura e degli agenti atmosferici l’opera oggi è quasi scomparsa.

L’Amministrazione Comunale ha quindi contattato Eron per informarlo della volontà di andare a riqualificare la parete e da parte dell’artista non sono state sollevate obiezioni.

Il Comune di Rimini ha inoltre chiesto all’artista se, una volta ripristinata la parete, ci fosse la possibilità di ricreare la stessa opera d’arte. Eron ha sottolineato come quel murale avesse un senso legato al contesto urbano dell’epoca in cui era stato realizzato (2012). Ora che “l’invaso” è diventato la “Piazza sull’Acqua”, Eron vorrebbe eventualmente pensare ad una nuova idea. Ci penserà quando tornerà in Italia da Parigi, dove sta lavorando ad un progetto per la Urban Art Fair.

Eron è un artista italiano considerato tra i più dotati e virtuosi interpreti dell’arte figurativa e della pittura contemporanea internazionale (Enciclopedia Italiana Treccani) ed è uno dei più noti esponenti del graffitismo italiano e della street art a cavallo fra XX e XXI secolo.