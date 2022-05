Paura sulla SS 16, incendio furgone con a traino un'auto. Traffico in tilt

Cronaca

Rimini

| 11:44 - 17 Maggio 2022

Il furgone distrutto dalle fiamme.

Furgone in fiamme sulla statale, traffico in tilt. Questa mattina, martedì 17 maggio, intorno alle 11 un furgone Daily, che stava trainando un'auto, ha preso improvvisamente fuoco. E' successo sulla statale 16 nei pressi dell'ingresso dell'aeroporto Fellini. Il mezzo stava procedendo in direzione Rimini quando, per cause ancora da appurare, ha preso fuoco. Il traino con l'auto caricata è stato staccato, impedendo così alle fiamme di raggiugnerlo. Il furgone è andato invece distrutto. La statale 16 è chiusa in direzione Rimini per le operazioni di spostamento e ripristino, il traffico è stato deviato verso l'interno. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polstrada.