Boccette, il bellariese Ricci re dei Master. Rosa si arrende in finale

| 10:58 - 17 Maggio 2022

Da sinistra Enrico Rosa e Daniele Ricci.

Al Circolo XIV Febbraio di Ancona il bellariese Daniele Ricci si conferma campione italiano master boccette. Con questo quarto tricolore conquistato alla sesta stagione consecutiva di permanenza nella massima categoria Ricci supera il record di vittorie che deteneva alla pari del riminese Enrico Rosa che aveva vinto nel 2011, 2013 e 2014. Proprio Rosa, appena rientrato nei master in questa stagione e migliore della regular season con 29 punti, è stato l’ultimo baluardo da affrontare per Ricci in una finale combattuta ed avvincente nei primi due set, (57 a 41 per Ricci il primo e 51 a 44 per Rosa il secondo), e senza storia nei due successivi in cui Ricci si è imposto nettamente per 51 a 24 e 51 a 26.

In semifinale Ricci ha eliminato il cervese Lorenzo Turroni per due set a zero (51 a 3 e 51 a 47) e Rosa ha fatto altrettanto col perugino Alessandro Nadery (57 a 43 e 52 a 29).

Al quinto posto si è piazzato Angelo Corbetta di Forlì davanti a Gianni Lugli di Carpi e Alberto Andruccioli di Cattolica.

Retrocedono in prima categoria i cesenati Luca Molduzzi, Marco Merloni, Richard Galiandro e Marino Fabbri.

Exploit del bresciano Giuseppe Peruchetti che, retrocesso ai play out, si è riconquistato la permanenza vincendo la poule promozione master boccette 2022/23: promossi anche Cristian Gasperini di Imola, rientrato nella massima categoria dopo solo una stagione di assenza, e Alessandro Stella di Cesena che invece arriva nei master boccette per la prima volta.