Calcio RSM, il presidente Graziosi: 'Nel Murata porte aperte ai sammarinesi'. Il ds è Donnini

Il presidente del Murata Davide Graziosi.

In casa Murata è tempo di riflessione dopo la fine del campionato mentre è ufficiale l'arrivo del nuovo direttore sportivo, Francesco Donnini, ex Cosmos, già operativo da qualche settimana.



Presidente Davide Graziosi, facciamo il bilancio della stagione appena conclusa. Soddisfatto?

“Io e tutti gli amici del consiglio direttivo del club siamo contenti in quanto abbiamo raggiunto il traguardo dei playoff come auspicato alla vigilia. E' vero che nella seconda parte di stagione abbiamo sofferto perché la rosa si è ristretta a causa di partenze anche inaspettate alla riapertura del mercato di gennaio, ci sono stati infortuni importanti e traversie varie, ma nei playoff abbiamo dimostrato il nostro valore tanto da sfiorare la qualificazione a spese del Pennarossa che ora è in semifinale. La squadra si è impegnata al massimo, è stata generosa e di questo le va dato merito”.



E' la fine anche del triennio di mister Achille Fabbri che ora è il vice del Ct Fabrizio Costantini...

“Ringrazio a nome di tutti il tecnico e i suoi collaboratori Felici e Lelli perché hanno svolto un lavoro di grande qualità in un triennio purtroppo contrassegnato per tutti i club dall'esperienza del covid. Hanno lavorato con professionalità e impegno e insieme ci siamo tolti delle soddisfazioni. Con Felici e Lelli ragioneremo insieme sul loro futuro”.



Come sarà il Murata del futuro?

“Potrebbero esserci due importanti novità stabilite dalla Federazione nel format del campionato sammarinese. La prima. Si sta ragionando su una squadra da giovani sammarinesi in uscita dalla Academy, sarà la 16esima squadra mentre i club potrebbero non avere più obblighi di tesserare giocatori sammarinesi. La seconda riguarda la formula: la prima classificata vince il titolo e va in Champions, dalla seconda alla nona disputano i playoff per assegnare il posto di Conference League e chi vince la Coppa Titano va in Europa League. Una scelta – mi pare di capire – dettata anche dalla necessità di accorciare il numero delle partite. Vedremo se queste due novità illustrate ai club in via informale saranno ufficializzate. Per quanto riguarda il Murata, le porte del nostro club restano aperte ai calciatori sammarinesi ai quali - come abbiamo dimostrato già quest'anno – teniamo molto. Quanto alle ambizioni, la lotta per la post season sarà ancora più serrata e dunque difficile: questo deve essere uno stimolo a fare ancora meglio e non certo a farsi trascinare nel vortice di spese folli”.



Graziosi, qualche indicazione su mister e rosa?

“Cerchiamo un tecnico che abbia le giuste motivazioni, preparato, abituato a lavorare con i giovani. Stiamo valutando dei profili. Intanto il ds Donnini parlerà con i giocatori della rosa attuale. Siamo dell'idea di allestire, in linea con il budget, una squadra mediamente giovane ma con sufficiente esperienza, con alcuni giocatori over che siano nei vari reparti il valore aggiunto”.