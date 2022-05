Pennabilli Antiquariato, un festival tra le botteghe e i palazzi del centro storico

Eventi

Pennabilli

| 10:29 - 17 Maggio 2022

Una parte della mostra.

Se, nel 2020, di fronte alle incertezze imposte dagli interventi a contrasto della pandemia da Covid-19, l'Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato aveva optato per la scelta originale, apparsa allora temeraria, di sostituire la tradizionale “Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato”, circoscritta a Palazzo Olivieri, con una mostra diffusa nelle botteghe e nelle residenze di Pennabilli; se nel 2021, con scelta meditata, sull'ala dell'attenzione e del successo ottenuti dal pubblico e del giudizio positivo e spesso entusiasta espresso dagli addetti ai lavori, aveva confermato la nuova articolazione espositiva esaltandone le preminenze qualitative; nel 2022 l'Associazione delinea la struttura definitiva della Mostra, che diviene una vera e propria manifestazione culturale complessa e articolata, un “festival” dell'antiquariato di qualità incentrato sul modulo espositivo diffuso, a cui aderiranno 25 tra i più qualificati professionisti dell'antiquariato italiano, affiancato da un corollario di eventi artistici quali mostre collaterali, spettacoli musicali e teatrali, conferenze e presentazioni editoriali, il cui calendario è in fase di definizione.



Non un mercatino, una fiera di paese quindi ma una manifestazione di richiamo internazionale con forti connotati di unicità: sarà questa la veste definitiva della “Mostra mercato nelle botteghe e nei palazzi del centro storico”, ideale proseguimento dei cinquanta anni di storia della gloriosa “Mostra Mercato Nazionale d'Antiquariato” inaugurata nel 1970 da Gianni Giannini, che farà ancora una volta di Pennabilli il centro di attrazione per gli appassionati di antiquariato e arte.



La Mostra, nella sua veste definitiva, che si prefigge di rispettare la continuità di rapporto con gli espositori e con i visitatori e di offrire un segnale di determinazione e di fiducia nel futuro, manterrà l'ingresso gratuito e rimarrà aperta dal 9 al 24 luglio 2022, mentre l'inaugurazione ufficiale si terrà nella serata di venerdì 8 luglio.