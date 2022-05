Viserba, incidente auto scooter: interviene l'elisoccorso

Cronaca

Rimini

| 09:38 - 17 Maggio 2022

Il luogo dell'incidente.

E' stato allertato anche l'elisoccorso per l'incidente che si è verificato intorno alle 8.30 a Rimini. Il sinistro, che ha coinvolto un'auto e uno scooter, è avvenuto all'altezza della rotatoria tra via Sacramora e via Missirini, davanti al parcheggio del centro studi di Viserba.



Ad avere la peggio l'uomo alla guida del ciclomotore. Si tratta di un 58enne. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e automedica e gli agenti della Polizia Locale. Il ferito è stato trasferito in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.