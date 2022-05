Rimini, torna operativa la palestra del servizio di Medicina dello Sport

Attualità

Rimini

| 08:00 - 17 Maggio 2022

L'interno della palestra.

Dopo il trasloco dalla precedente sede di via circonvallazione occidentale, riprendono le attività istituzionali della palestra del Servizio di Medicina dello Sport dell’AUSL della Romagna presso la nuova collocazione all’interno dell’Ospedale “Infermi” di Rimini.

I locali si trovano al primo piano con un accesso indipendente e dedicato direttamente dall’esterno attraverso l’ascensore adiacente alla scala “T”.



Questa palestra è il luogo dove vengono effettuate le visite di idoneità sportiva per gli atleti diversamente abili che, come ci ricorda il referente del servizio, dott. Giuseppe Attisani, sono gratuite per tutte le fasce di età, e soprattutto dove vengono effettuate le visite e le valutazioni per la prescrizione dell’esercizio fisico.

Sono infatti ormai anni che il servizio di medicina dello sport si occupa di pazienti con varie patologie, soprattutto trapiantati di organo solido, che grazie ai suoi professionisti, effettua le valutazioni funzionale finalizzate alla prescrizione, al pari di un vero e proprio farmaco, di esercizio fisico adattato.