Roller Verucchio, cinque atleti a medaglia alla coppa Italia Freestyle Anagni

Sport

Verucchio

| 07:52 - 17 Maggio 2022

Alcuni degli atleti a podio.

Società da tutta Italia, agonismo ad alto livello. Con un oro, due argenti e due bronzi Roller Verucchio conquista podi in tutte le discipline nella Coppa Italia Freestyle FISR ad Anagni.

Secondo posto per Nicholas Yuki Santoni e terzo posto per Diego Sebastiani in Freestyle Classic.

Secondo posto per Nicholas Yuki Santoni in Freestyle Battle, a un passo dal podio Diego Sebastiani con un combattuto quarto posto.

Straordinario tempo e un bell’Oro in Speed Slalom per Giulia Bargellini, che torna a competere “col botto” dopo un periodo di pausa; un bel terzo posto per Nicholas Yuki Santoni.

Podio sfiorato in Freestyle Classic per la promettente atleta Aurora Piva, con ottimi piazzamenti anche nelle altre le discipline di gara. Meritato quinto posto per Alessandra Semprini in Freestyle Classic e buon piazzamento in Battle.



I ragazzi hanno gareggiato con passione e orgoglio, felici di poter tornare a competere con i migliori atleti Nazionali ed hanno ottenuto grandi conferme, una sferzata di energia importante che ripaga l’impegno profuso in allenamento durante questo difficile inverno.

Un ringraziamento speciale ai ragazzi che hanno fatto sognare, allo Staff di Roller Verucchio sempre pronto a supportarli, ai genitori accompagnatori ed a quelli che hanno fatto il tifo guardando con grande emozione la diretta da casa.



Con l’arrivo del caldo le rotelle non si fermano. A brevissimo il campionato nazionale di Federazione a Monza, l’evento più importante per gli atleti del Freestyle ed altre gare internazionali alle quali parteciperanno atleti di tutto il mondo.