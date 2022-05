Riccione verso il voto: ecco la lista dei candidati di Riccione Civica

Attualità

Riccione

| 20:19 - 16 Maggio 2022

Presentazione della lista Riccione Civica.

Si è presentata ufficialmente nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 maggio, la lista Riccione Civica che appoggia la coalizione per Claudio Cecchetto sindaco alle prossime amministrative. Il gruppo, guidato da Alessandro Bartorelli, affianca alle imminenti elezioni la lista omonima del candidato a primo cittadino e la lista Fratelli di Riccione. “Una gruppo composto da 24 candidati, 9 donne e 15 uomini – spiega Bartorelli - espressione di un lavoro intenso che ci ha visti politicamente impegnati negli ultimi 3 anni. Sono estremamente orgoglioso della squadra che insieme a tutto il direttivo abbiamo selezionato, con la quale siamo pronti ad affrontare nuove e determinati sfide per la nostra amatissima Riccione” conclude.





Ecco i candidati per Riccione Civica



Alessandro Bartorelli (capolista)

Maurizio Pruccoli

Marisa Grossi

Cinzia Ricci

Salvatore rossi

Noemi Gozzi

Elia Campagna

Luciano Urbinati

Giacomo Ravagli

Luciana Casarini

Remigio Cattarinetti

Iolanda Bianchi

Annamaria Conti

Diello Matteini

Francesco Giuseppe Rizzi

Patrizia Maria Schrievers

Catia Leardini

Yannick Anzalone

Alfredo Maschi

Sandra Natasha di Leo

Roberto Manfroni

Michele Plantamura

Andrea Baffoni

Davide Donati