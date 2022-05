Basket B, coach Ferrari: 'RivieraBanca, attenzione alla reazione del Taranto'

Sport

Rimini

| 18:58 - 16 Maggio 2022

Il play Eugenio Rivali (Foto De Luigi).

Gara 2 RivieraBanca Basket Rimini-CJ Basket Taranto martedì sera al Flaminio. Coach Ferrari, su cosa ti concentrerai insieme alla squadra in questo pochissimo tempo per preparare Gara 2?

"Le partite di playoff non sono mai una uguale all'altra: se vogliamo far diventare Gara 2 uguale a Gara 1 dobbiamo innanzitutto limare degli errori di attenzione e tecnici, inoltre essere pronti alla reazione di Taranto che sarà importante perchè la squadra ha giocatori scafati che sanno cosa fare per ribaltare l'inerzia playoff."



Eugenio Rivali, cosa ti piacerebbe mantenere rispetto a Gara 1? Cosa invece vorresti cambiare?

"Mi piacerebbe fosse riconfermato l'atteggiamento in generale della partita, il ritmo e l'aggressività che abbiamo avuto: questo ci ha consentito alla lunga di stare quasi sempre in controllo per tutta la partita. Qualcosa che vorrei cercare di migliorare sono forse i dettagli: è vero che ci hanno permesso di andare a +15 già all'intervallo, però possiamo stare un po' più attenti e tranquilli per finire ancora meglio la partita."



Coach Ferrari, dopo Gara 1 hai detto che Gara 2 potrebbe essere un crocevia di questa serie. Pensi possa dare un orientamento definitivo a questi quarti di finale?

"Non ho chiara questa cosa, sicuramente è una gara per noi basilare perchè in caso di 2-0 avremmo la certezza, comunque vada a Taranto, di tornare a Rimini per Gara 5 ed appoggeremmo tutta la pressione sulle spalle degli nostri avversari: sarebbe una cosa non da poco. E' una partita assolutamente importante, lo so io così come i nostri giocatori ma anche gli avversari: ecco perchè l'ho definita un crocevia."



Eugenio Rivali, come ti trovi con questa situazione a 3 playmaker: tu, Tassinari e D'Argenzio?

"Bene, è una situazione nuova: Tassinari può giocare da guardia com'è successo ieri quando Saccaggi ha avuto problemi di falli. Non è un problema il fatto di spartirci i minuti perchè con così tante partite in così poco tempo può essere solo un vantaggio essere in tanti."



Coach Ferrari, pensi di riuscire a garantire così tante rotazioni anche in Gara 2 o tutto dipenderà dall'andamento della partita?

"Posso garantire poco, ho sempre detto alla squadra che tutti devono essere pronti e concentrati perchè magari c'è bisogno di un giocatore per 30 minuti così come 4 azioni. Tutti devono essere coinvolti dentro la partita, le rotazioni le decide la partita stessa ed anzi nei playoff si tendono a restringere perchè vanno in campo i giocatori più affidabilui o che si reputano maggiormente adatti alla partita, alla serie o al tipo di playoff che si sta giocando. Il fatto di essere riusciti a dare rotazioni molto ampie in Gara 1 m'ha fatto felice, penso sia una cosa molto importante sia dal punto di vista fisico che del feeling mentale che i giocatori devono avere con la partita; non sono in grado, però, di predire quanti giocatori verranno utilizzati domani. Non sono un allenatore che decide così a tavolino, ovviamente ho un piano partita però poi molto dipende da che cosa succede in campo."



Eugenio Rivali, la prima giornata del Tabellone 3 ha visto tutte vittorie di squadre provenienti dal girone C. Si sta formando un trend?

"L'idea generale era questa e credo che le Gare 1 lo abbiano confermato: su 5 partite è ancora tutto ribaltabile, però al momento il trend è abbastanza netto. Noi pensiamo al nostro ed a rispettare questo trend, poi vedremo chi ci sarà davanti; credo che passeranno molte squadre del girone C e questo può essere solo che un vantaggio perchè le avremo già affrontate."