Villa Verucchio: lo spingono forte sull'altalena rotonda, bimbo finisce in ospedale

Cronaca

VillaVerucchio

| 19:13 - 16 Maggio 2022

Il bambino trasportato in elisoccorso..

Stava giocando su una giostra in un parco, quando, spinto con troppa foga, è caduto ferendosi e finendo in ospedale al “Bufalini” di Cesena. E’ accaduto questo pomeriggio, lunedì 16 maggio, a Villa Verucchio poco dopo le 18. Un bambino di sette anni si trovava al parco giochi delle scuole, in via Tenuta Amalia, stava giocando su un’altalena basculante, formata da una ciambella oscillante tenuta da alcune funi. Secondo quanto ricostruito, pare che si sia avvicinato alla giostra un gruppo di ragazzini più grandi, tra i 14 e i 15 anni, questi hanno cominciato a spingere il bambino, forse troppo forte, talmente che quest’ultimo ha perso l’equilibrio ed è rovinato a terra ferendosi al mento. Immediatamente è stato soccorso, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, mentre il gruppo di ragazzini si è allontanato di corsa. Sul posto è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale “Bufalini” di Cesena in codice due per trauma facciale. Durante le attività di soccorso e trasporto, il bambino è rimasto sempre cosciente. Sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri per ricostruire l'accaduto e rintracciare i ragazzini che si sono dati alla fuga.