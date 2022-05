Si toglie il braccialetto elettronico e va a spasso per Cattolica: arrestato 43enne

Cronaca

Riccione

| 18:13 - 16 Maggio 2022

I controlli dei Carabinieri di Riccione.

Servizio straordinario di controllo questo weekend da parte dei carabinieri di Riccione, Cattolica e Misano. L’attività di controllo ha portato all’arresto di 3 persone mentre 4 sono state quelle denunciate.

A Cattolica un 43enne si è disfatto del braccialetto elettronico, il dispositivo tecnologico che consente di controllare a distanza gli spostamenti della persona che lo indossa, ed è fuggito di casa dove stava scontando la pena detentiva ai domiciliari, immediatamente sorpreso però dai carabinieri mentre passeggiava per strada, è stato arrestato.



I controlli a Riccione



Passata al setaccio la zona Marano e i relativi locali: numerose sono state le comitive di ragazzi controllati, già dal loro arrivo alla stazione. Nei confronti di due di questi è scattato il ritiro immediato della patente di guida per abuso di sostanze alcooliche mentre un 17enne di origini maghrebine, gravato da numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, allontanatosi dalla comunità dove è in affidamento, è stato sorpreso nei pressi del sottopassaggio pedonale di viale Ceccarini e quindi condotto in caserma e poi affidato nuovamente ai servizi sociali.

Sono scattati inoltre i primi controlli alle strutture ricettive e alle case vacanze e sono tuttora al vaglio alcune posizioni.



I controlli a Cattolica



I carabinieri della Tenenza Carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto per resistenza a P.U. e lesioni, un 60enne. I carabinieri sono intervenuti, allertati da una segnalazione, nei pressi di un negozio dove un uomo, dopo aver infastidito i clienti, si era dato alla fuga. I militari lo hanno rintracciato e lui, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a dare in escandescenze spintonando uno di loro facendolo cadere a terra. Il carabiniere ha subito lesioni, mentre il 60enne è stato tratto in arresto. Dopo il processo, incurante della misura dei domiciliari a cui era stato sottoposto, è stato beccato a spasso dai carabinieri che lo hanno arrestato per evasione.



I controlli a Misano



I carabinieri della Stazione di Misano Adriatico hanno denunciato per furto un 33enne che, dopo aver sottratto 20 euro dalla cassa di un esercizio commerciale, si è dato alla fuga. I militari lo hanno rintracciato grazie alla visione delle telecamere a circuito chiuso. I carabinieri della Stazione di Saludecio, ancora, hanno denunciato per furto e ricettazione un 20enne che, dopo essersi introdotto in una abitazione e aver asportato alcuni oggetti di bigiotteria, è stato controllato e, trovato in possesso del materiale rubato, incastrato come autore del furto.