Assente per malattia, invece gioca a tennis: condannato poliziotto

Cronaca

Rimini

16 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Non si presentava a lavoro dicendo di stare poco bene. Invece indossava pantaloncini e scarpette e giocava a tennis, faceva addirittura tornei e suonava il basso in una band. (Vedi notizia) L’uomo, agente della Polaria di Rimini, è stato condannato per assenteismo a 9 mesi, con la sospensione della pena. Questa mattina il giudice Raffaele Deflorio in udienza monocratica a Rimini, ha condannato in primo grado l'assistente capo della polizia di Stato, 47 anni, originario di Pesaro e residente in Valconca. L'uomo finì agli onori della cronaca italiana quando nell'ambito di un'indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, sull'assenteismo dal posto di lavoro fu posto agli arresti domiciliari.

Le indagini scoprirono che in un anno e precisamente dal 2 gennaio al 10 dicembre del 2015 i certificati medici per evitare il servizio erano stati numerosi per una dolorosa sciatalgia lombare. Come documentato invece dagli investigatori della Polaria il poliziotto prendeva regolarmente parte a tornei di tennis.