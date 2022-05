Coronavirus: a Rimini 128 nuovi contagi, sale a tre il numero delle terapie intensive

Attualità

Rimini

16 Maggio 2022

Dati Coronavirus lunedì 16 maggio 2022.



Nel riminese sono 128 i nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2. Sale a tre il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Tra i 14 decessi registrati in Emilia – Romagna non ci sono pazienti della provincia di Rimini. In Regione sono 1.873 i casi in più rispetto a ieri, su un totale di 7.749 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.313 molecolari e 3.436 test antigenici rapidi.



Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 24,2%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.