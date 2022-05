San Leo tra i partner del programma frontaliero Italia Croazia

Attualità

San Leo

| 16:00 - 16 Maggio 2022

San Leo.

Il Comune di San Leo è tra i partner beneficiari del Progetto Made in Land che fa parte del programma frontaliero Italia-Croazia.



In vista della conferenza finale del programma che si terrà ad Ancona il 18 maggio, il Comune di San Leo, in collaborazione con la Regione Marche, ospiterà martedì 17 maggio, i partner italiani e croati domani per una visita guidata alla Fortezza e, nello specifico, al Musleo recentemente inaugurato al suo interno.



Il Musleo è un Ecomuseo che racconta il territorio attraverso i testimoni di oggi e di ieri e rappresenta un portale d’accesso privilegiato alle ricchezze storiche, naturalistiche, ambientali del territorio circostante.



La giornata di domani prevede, dopo la visita alla Rocca e al Musleo, una passeggiata nel centro storico alla scoperta dei principali monumenti religiosi di San Leo: La Pieve (il più antico monumento religioso del Montefeltro), il Duomo e La Torre Campanaria.



Il giorno successivo, in occasione della conferenza finale, sarà istituito l'Osservatorio permanente transfrontaliero di Made in Land, con l’obiettivo di creare rapporti e relazioni sia tra i sottoscrittori che con gli esterni, per divulgare le azioni pilota del progetto, condividere buone pratiche e replicarne i risultati.



San Leo, la storia



San Leo, un masso imponente che domina la Valle del Marecchia. Luogo strategico determinante per le vicende storiche e militari. Legato al culto pagano e cristiano, ospitò a vita eremitica il dalmata Leone che con Marino, ritiratosi sul Monte Titano, contribuì all’avvento del cristianesimo nel Montefeltro nel IV secolo. Dall’anno 1000 il nome di questo luogo divenne San Leo e l’antico nome di Montefeltro passerà alla Diocesi. Divenne sede vescovile dal X secolo e luogo di rifugio di Berengario II. Il medioevo vede lo splendore della città e della famiglia che fece di San Leo la sede della propria dinastia, i Montefeltro. Il passaggio di San Francesco nel 1213 e di Dante nel 1306 contribuiscono ad arricchire la storia di questo importante centro, dominato e conteso nei secoli dai Medici, i Della Rovere fino al dominio dello Stato Pontificio dal 1631. Con Cagliostro l’itinerario alla scoperta di questa città rafforza le sue tinte magiche e misteriose.