Uno spazio sportivo temporaneo su una porzione di spiaggia libera al centro Rimini

Rimini

| 14:40 - 16 Maggio 2022

Spazio sportivo in spiaggia.

Uno spazio sportivo temporaneo su una piccola porzione di spiaggia libera: questo è il progetto di cui si è parlato durante un incontro questa mattina tra l’assessore al demanio Roberta Frisoni e i rappresentanti delle categorie, Fipe Confcommercio, Confesercenti, Oasi Confartigianato, Confindustria balneari e Cna, i rappresentanti dei consumatori, della Capitaneria di porto, Asl e salvataggi.



Fra i vari temi trattati, in particolare è stata al centro del confronto la possibilità di predisporre un bando finalizzato all’individuazione di un soggetto a cui concedere l’utilizzo temporaneo di una piccola porzione di spiaggia libera adiacente a Piazzale Boscovich dove sperimentare la creazione di uno spazio che possa ospitare eventi sportivi, attività ludico-ricreative con l’obiettivo di arricchire l’offerta legata ai servizi del benessere.

Un incontro positivo che si è svolto in un clima di grande collaborazione che ha consentito di raccogliere le varie istanze che sono arrivate dai partecipanti alla riunione con l’obiettivo di dare ai turisti e ai riminesi che frequentano le spiagge il miglior servizio possibile, in un’ottica di arricchimento e differenziazione delle attività proposte sulla spiaggia. Rimini è una città in costante cambiamento e movimento, nella direzione del benessere della persona e della vacanza attiva e anche il settore balneare rispecchia questa attenzione costante alle nuove e sempre più specifiche esigenze dei turisti.