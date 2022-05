Start Romagna aderisce allo sciopero nazionale di venerdì 20 maggio

Attualità

Rimini

| 14:01 - 16 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Uno sciopero nazionale di 24 ore è stato indetto dalla sigla sindacale USB Lavoro Privato per la giornata di venerdì 20 maggio 2022.

In tale giornata, pertanto, il servizio di trasporto pubblico nel territorio romagnolo potrebbe subire dei disagi.



Nel bacino di Rimini le linee saranno garantite dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.



Start Romagna si scusa per i possibili disagi arrecati all’utenza.

A precedente iniziativa di sciopero generale di 24 ore indetto da USB Lavoro Privato lo scorso 8 marzo, l’adesione era stata del 22,19% nel bacino di Forlì-Cesena, del 13,74% nel bacino di Ravenna e del 3,58% nel bacino di Rimini.



Tra le motivazioni alla base dell’astensione dal lavoro l’immediato cessate il fuoco in Ucraina, la sua smilitarizzazione con il ritiro immediato di tutti gli eserciti e dei posizionamenti militari; il Decreto-legge per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari; lo sblocco dei contratti e aumenti salariali.