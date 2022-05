Riccione: lampioni a led, 685 mila kwh risparmiati

Attualità

Riccione

| 12:46 - 16 Maggio 2022

Nel Comune di Riccione riqualificati 2.094 corpi illuminanti a Led.

Ad oggi sono stati riqualificati con sorgenti Led di ultima generazione 2.094 corpi illuminanti nel Comune di Riccione. In occasione della Giornata Internazionale della Luce (International Day of Light) istituita dall’Unesco, la società City Green Light stila un primo bilancio degli interventi eseguiti dall’avvio del Servizio Luce 4 Consip. L’intervento di efficientamento, iniziato il 1° aprile 2022, si inserisce nel contratto della durata di 9 anni che prevede la gestione, la manutenzione e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, inclusa la fornitura dell’energia elettrica, proveniente al 100% da fonti rinnovabili.



La sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con sorgenti Led ha portato a risultati immediati in termini di risparmio energetico che si attesta al 77,10% e rappresenta un primo passo importante nel percorso di transizione ecologica avviato dal Comune di Riccione.



Ad oggi la riduzione di potenza sugli impianti oggetto dei primi interventi è di 163,2 kW e l’energia risparmiata è di 685.440 kWh anno essendo passati da un consumo annuo di energia pre efficientamento di 880.520 kWh a un consumo post efficientamento di 195.080 kWh.



Il recente avvio della nuova gestione nel servizio di pubblica illluminazione ha già dato buoni risultati in termini sia di riqualificazione che di risposte pronte e puntuali alle segnalazioni dei cittadini. Grazie alla graduale sostituzione dei corpi illuminanti nei quartieri della città è possibile garantire una maggiore visibilità e un notevole risparmio energetico a favore dell’ambiente.

I

lavori proseguiranno a pieno ritmo nei prossimi mesi con la possibilità per i cittadini di segnalare guasti o malfunzionamenti tramite un Call Center dedicato, presidiato 365 giorni l’anno h 0-24 raggiungibile attraverso mail all’indirizzo segnalazioni.riccione@citygreenlight.com; numero verde 800642120 o App mobile City Green App (disponibile per iOS e Android). Per effettuare una segnalazione è necessario comunicare il nome della via e il numero del lampione o il civico esatto in cui reperirlo. Il numero del lampione è l’etichetta rossa composta da 4 o 5 cifre in verticale applicato ad una altezza di circa 2.5 metri da terra in allineamento sotto il punto luce.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto finora. – afferma Tomaso Naldi, Business Unit Director Northern Italy di City Green Light - Nonostante in questo momento ci siano serie difficoltà di approvvigionamento, stiamo riuscendo a procedere spediti con l’efficientamento della pubblica illuminazione consegnando all’amministrazione e ai cittadini strade più sicure e con maggiore comfort visivo”.