Femmincidi e violenza di genere, un incontro al Museo di Rimini con il comune e associazioni

| 12:23 - 16 Maggio 2022

Una possibilità di confronto e approfondimento nata in seguito ai recenti fatti di cronaca accaduti in aprile a Rimini. Per riflettere e consentire un confronto approfondito sul fenomeno dei femminicidi e della violenza di genere, è stato organizzato, un incontro pubblico dal titolo “La gelosia non uccide. Femminicidio e violenza di genere”, che si svolgerà mercoledì 18 maggio alle ore 16,30, nella Sala del Giudizio - Museo della Città in via Tonini.





All’’incontro che sarà introdotto dalla Vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini , saranno presenti anche: Emma Petitti, Presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna; Rosanna Lavezzaro, della Questura di Rimini ; Col. Mario La Mura, Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini.

Relatori: Elvira Ariano , di Rompi il Silenzio Onlus ; Donato Piegari DireUomo - Spazio Ascolto Maltrattanti; Elisabetta Pillai, Responsabile Area Sociale interdipartimentale Dsdia Ausi della Romagna .



Informazioni al 0541 704545 (lunedì - venerdì 9-13 / martedì e giovedì anche 15-17)