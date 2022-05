Sale l'attesa per il Misano Grand Prix Truck, nel weekend protagonista il 'pianeta camion'

Eventi

Misano Adriatico

| 12:16 - 16 Maggio 2022

Immagine di repertorio.

Cresce l'attesa per il Misano Grand Prix Truck 2022 e come in tutti i grandi eventi di queste settimane la vigilia trasmette grande entusiasmo.



Le norme anti Covid hanno avuto un forte allentamento e, seppur con le attenzioni che sempre vanno tenute, la community del 'pianeta camion' non vede l'ora di ritrovarsi il 21 e 22 maggio nel clima di festa che lo contraddistingue da 30 anni a Misano World Circuit.







Nel paddock tornerà quindi l'area commerciale, dove gli operatori della filiera potranno incontrare le proposte delle maggiori case produttrici e i prodotti delle aziende che compongono la filiera.







Dopo il successo della preview dell'IVECO S-WAY TurboStar Special Edition, IVECO rinnova la propria partecipazione al Gran Prix di Misano Adriatico portando alla manifestazione anche l'iconico veicolo anni Ottanta per rievocare i ricordi di un mito del passato e per ammirare l'edizione speciale di un fenomeno del presente. Insieme ai due veicoli iconici, per rendere omaggio alla creatività dei propri clienti, lo stand IVECO ospita gli spettacolari IVECO S-WAY personalizzati, che saranno protagonisti della tradizionale sfilata dei veicoli decorati per l'elezione del camion customizzato più originale.







DAF celebrerà il titolo "International Truck of the Year 2022" di cui i modelli XF, XG e XG⁺ sono stati insigniti lo scorso novembre "per aver definito un nuovo standard nel settore dei trasporti in termini di efficienza, sicurezza e comfort di guida", oltre al Premio "Truck Innovation Award 2022" per il suo trattore stradale XF equipaggiato con motore a combustione a idrogeno. I veicoli DAF, XG e XG+, sono i primi a sfruttare il nuovo regolamento europeo su masse e dimensioni.



Il risultato migliora l'aerodinamica di almeno il 19% e contribuisce per più della metà al miglioramento complessivo del 10% in termini di efficienza nei consumi di carburante.



Al paddock saranno organizzati anche i test drive.



Inoltre, sarà presentato uno dei suoi "Innovation Trucks", 100% elettrico che utilizza l'avanzata tecnologia E-Power di VDL. Il CF Electric ha un'autonomia di oltre 200 chilometri e la ricarica rapida parziale delle batterie in soli 40 minuti, mentre per quella completa 1,5 ore.







Mercedes-Benz Trucks Italia sarà protagonista con due anteprime nazionali: L'Actros L, il miglior Actros di sempre che ridefinisce il segmento premium dei Truck Mercedes-Benz, ideale per chi chiede il massimo del Comfort, della Sicurezza e dell'Efficienza e l'eActros, il primo Truck 100% elettrico prodotto in serie della Casa con la Stella. Questi due veicoli industriali rappresentano lo stato dell'arte riguardo l'evoluzione delle soluzioni di trasporto convenzionali, sempre all'insegna della massima sicurezza e tecnologia, e quelle più innovative e sostenibili, improntate invece sulla mobilità elettrica ad impatto zero. Sarà possibile salire a bordo dell'Actros L durante i test drive dedicati su pista e su strada e sarà possibile vedere da vicino l'eActros all'interno dello stand dell'Innovation Camp della FIA ETRC improntato al tema della sostenibilità.







Novità anche da Renault Trucks, che avrà in prova il veicolo innovativo 100% elettrico, il D16 E-Tech allestito con cella frigo. Obiettivi precisi per Renault Trucks, che intende raggiungere il 50% dei volumi di veicoli elettrici entro il 2030 e inoltre, entro il 2040, il 100% dei veicoli che commercializzerà saranno senza emissioni di carbonio. A Misano in prova anche un veicolo specifico per il traporto lunghe distanze: Renault Trucks T Evolution.



Per sostenere queste ambizioni Renault Trucks entra in una nuova era, offrendo una serie di servizi destinati a supportare completamente le aziende di trasporto nel processo di transizione energetica che ha come fine ultimo la neutralità dal carbonio. La nuova offerta elettrica, chiamata E-Tech, caratterizzata da un'assistenza al cliente a 360°, sostituisce l'attuale offerta di autocarri elettrici Z.E.







Al grande appuntamento col Misano Grand Prix Truck, Rossi Veicoli in partnership con Ford Trucks Italia parteciperà alla manifestazione con un corner espositivo per scoprire la nuova gamma Ford Trucks







L'area commerciale nel paddock sarà vivacizzata dal ritorno del raduno dei camion decorati e in pista dallo spettacolo del Goodyear FIA European Truck Racing Championship.







La prevendita dei biglietti è attiva sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne. É disponibile anche un biglietto circolare che comprende l'accesso alla tribuna, all'area sportiva e commerciale nel paddock e l'accesso alla MWC Square con tutte le sue proposte e iniziative speciali.







CONTINUA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI – È possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne. Disponibile il biglietto circolare che comprende l'accesso alla tribuna, all'area sportiva e commerciale nel paddock e l'accesso alla MWC Square con tutte le sue proposte e iniziative speciali.