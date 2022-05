Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sconfitta beffa per i Giovanissimi 2007

Sport

Gabicce Mare

| 11:54 - 16 Maggio 2022

La squadra Giovanissimi 2007.

Tre sconfitte nel week end per le squadre giovanili del Gabicce Gradara.



ALLIEVI



Lmv Urbino- Gabicce Gradara 2-0



Il Gabicce Gradara esce sconfitto dalla trasferta di Urbino nonostante abbia disputato una discreta partita su un campo difficile. In avvio fa possesso palla e cerca la via del gol con tiri da fuori di Semprini e Battistelli. L'Urbino risponde al 28' con un diagonale di Rossi che Nobile devia in angolo. Pochi minuti dopo la squadra locale passa in vantaggio con Rossi che insacca di testa: 1-0. Il Gabicce Gradara al 35' sfiora il pareggio con Finotti. Prima dello scadere della prima frazione l'Urbino raddoppia ancora con Rossi che approfitta di una indecisione della difesa avversaria: 2-0.

Nel secondo tempo, Francolini, subentrato a Nobile, respinge il tiro di Magi. La squadra ospite al 57' risponde con Buccino che di testa manda alto sulla traversa. Al 72' l'arbitro vede un fallo di mano in area di rigore e indica il dischetto: Semprini spiazza il portiere ma colpisce il palo.

Nei minuti finali l'Urbino ha due volte la possibilità di realizzare la terza rete con Fontanesi. Nella prima occasione manca di poco la palla davanti al portiere. A seguire è Zampolini che gli nega la gioia del gol con un intervento provvidenziale sulla linea di porta. Il Gabicce Gradara prova ad accorciare con Andreani, Buccino e Mancini, ma peccano di precisione.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro in casa, domenica 22 maggio alle ore 11 contro il Cagli Sport



GABICCE GRADARA: Nobile, Bacchini (11' s.t. Franca), Della Chiara (35' s.t. Zampolini), Mancini, Moutatahhir, Morini, Finotti, Semprini, Battistelli (11' s.t. Buccino), Petese (20' s.t. Andreani), Fuzzi. All. Campanelli



GIOVANISSIMI 2007





Nuova Altofoglia-GabicceGradara 2 -1





Nello scontro al vertice ha la meglio la capolista di misura e in casa Gabicce Gradara c'è qualche recriminazione. All'inizio la squadra di Campanelli fatica ad entrare in partita rischiando un paio di volte con altrettante belle parate di Ricci. Poi al 14' il GabicceGradara comincia a giocare: assist di Magi Samuele per Bergamini che impegna il portiere avversario; al 16' ancora Bergamini crossa in area e Sarli di testa mette fuori di un soffio, al 21' solito lancio lungo dell' Altofoglia direttamente dal portiere, ne esce un contropiede con l'attaccante che si trova davanti a Ricci che non può fare niente per evitare l'1-0. Il Gabicce Gradara non ci sta e al 29' con efficace azione di squadra arriva al gol: Magi Samuele salta un avversario, palla sulla destra per Boccalini sul cui cross sul secondo palo Sarli è pronto alla battuta a rete: 1-1. Al 32' bel tiro da fuori di Magi Filippo e il portiere para. Parte il secondo tempo e come il primo è il Gabicce Gradara che fa la partita. Al 3' bel cross di Sarli, colpo di testa di Magi Samuele e il portiere devia in angolo; al 4' è ancora Sarli che manda in profondità Bergamini e a portiere battuto la palla colpisce il palo, al 6' triangolo tra Boccalini e Bergamini che crossa: Magi Samuele di testa sfiora il gol. Come purtroppo spesso succede, dopo diverse occasioni sbagliate arriva la beffa: su una discesa sulla destra cross al centro dove l'attaccante lasciato colpevolmente solo non ha difficoltà a mettere dentro la palla del 2-1. Al 33' Bergamini viene atterrato in area ed è costretto a lasciare il campo per il colpo ricevuto, ma per l'arbitro tutto regolare. Il GabicceGradara ci prova fino alla fine, al 40' tiro da fuori area di Buccino il portiere para e sulla respinta Magi Samuele tira addosso al portiere.



Prossima partita domenica Gabicce Gradara-Urbino alle ore 15.





GABICCE GRADARA: Ricci, Gaudenzi, Del Bene (16'st.Farroni), Sciuto, Pataracchia (10'st Buccino), Rossi, Boccalini (23'st Della Costanza), Magi Filippo, Bergamini (34'st. Pontellini), Magi Samuele, Sarli. All. Campanelli.







GIOVANISSIMI 2008





K Sport Montecchio - Gabicce Gradara 6-3





Sconfitta sul campo del forte K Sport Montecchio che sfrutta alcuni errori del Gabicce Gradara che già nel primo quarto d'ora si trova in svantaggio per 3-0. Lo spirito di reazione però non manca alla squadra di Gaudenzi che lotta con indomito spirito: al 20' accorcia le distanze Rossini con un tiro alla sinistra del portiere; al 25' su cross dal fondo e rete di Annibalini; sulle ali dell'entusiasmo al 30' ecco il 3-3 con Terenzi che finalizza al meglio un'azione nata sulla destra. Dopo pochi minuti, però, su un palla persa a metà campo nasce un contropiede che porta al 4-3 di fine primo tempo.



Nella ripresa il Gabicce Gradara si riorganizza, gioca prevalentemente nella metà campo avversaria, lavora tanti palloni ma non riesce a creare occasioni da gol e in contropiede subisce altre due reti.



Prossima partita sabato ore 17,30 al Magi contro la Vis Pesaro.





GABICCE GRADARA: Cavazzini, Ridolfi (15' st. Ballarini), Andruccioli, Annibalini, Rossi, Ferraj, Sciuto (1' st Luzzi), Gasperini (23' st Colombari), Brando (25'st Arduini), Guidi, Rossini. All. Gaudenzi.