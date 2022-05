Operazione interforze contro la movida 'violenta', il plauso di Confesercenti Rimini

Attualità

Rimini

| 11:46 - 16 Maggio 2022

Fabrizio Vagnini.

Il presidente della Confersercenti della provincia di Rimini Fabrizio Vagnini si complimenta con le forze dell'ordine per l'azione interforze contro la 'movida violenta'. "Si tratta di un bel segnale per l'inizio di una stagione estiva che si annuncia già molto positiva per quel che riguarda flussi turistici e presenze a Rimini e provincia. E' un esempio concreto di come il tema della sicurezza possa essere affrontato per tempo e con effetti non solo repressivi, ma anche preventivi e di deterrenza nei confronti di chi vede nel nostro territorio e nelle tante persone che lo affollano un'opportunità per delinquere. Grazie al piano operativo attivato dalle forze dell'ordine siamo fiduciosi che la criminalità, grande e piccola, non avrà vita facile questa estate, mentre operatori, ospiti e cittadini potranno sentirsi più sicuri. Speriamo che le operazioni si possano allargare inoltre a tutta la riviera riminese, visto che il fenomeno non riguarda solo il capoluogo, e che si continui sulla strada intrapresa con successo nei giorni scorsi"."