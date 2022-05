Baseball, Falcons vince gara2 sul diamante del Longbridge Bologna (3-11)

Sport

Rimini

| 10:26 - 16 Maggio 2022

Il lanciatore Davide Pedrazzi assieme al ricevitore Stefano Albini.



Tornano a muovere la classifica i Falcons Torre Pedrera proprio nell’ultima partita della prima fase del campionato di baseball. La CSARimini.com ha infatto vinto 5-3 sul diamante del Longbridge Bologna dopo aver ceduto 11-3 nella prima gara. La squadra di Willy Lucena chiude questi primi due mesi di campionato al settimo posto nel girone, con un bilancio di 3 vittorie e 11 sconfitte e un notevole bagaglio di esperienza in vista della Poule Salvezza che scatterà fra due settimane e vedrà i Falcons nel girone a cinque con Macerata, Academy Nettuno, Big Mat Grosseto e ancora Longbridge. Tornando alle partite di Bologna, la prima è stata caratterizzata da una partenza negativa della CSA costretta a incassare ben 9 punti nei primi tre inning e nonostante un buon apporto dall’attacco (3 doppi di squadra e 2/3 per Scarpellini), la gara è scivolata via nel segno dei padroni di casa. Tutt’altra musica nella partita del pomeriggio: Falcons cinici in attacco (5 punti con 5 valide, altri due doppi di squadra e 2/4 per Ravegnani), sempre attenti in difesa con due doppi giochi e altre eliminazioni di spessore, con un perfetto Pedrazzi sul monte di lancio (alla sua prima vittoria in serie A), ben spalleggiato dai rilievi Sartini e Poggioli.