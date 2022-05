Perde il controllo dello scooter e cade, ferita minorenne La ragazzina ha rischiato grosso ma per fortuna non è in pericolo di vita

Cronaca Mercato Saraceno | 08:30 - 16 Maggio 2022 Foto di repertorio. Incidente a Mercato Saraceno nel tratto della vecchia strada Umbro casentinese, nel primo pomeriggio di ieri, domenica, dove una minorenne è caduta rovinosamente a terra mentre era alla guida di uno scooter. La ragazzina avrebbe fatto tutto da sola. Immediata la chiamata ai soccorsi con l’automedica e l’ambulanza giunte sul posto. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, la giovane è stata ricoverata all’ospedale "Bufalini" di Cesena in codice rosso. Un urto a terra molto violento che non la pone però in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.





