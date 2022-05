Sole e caldo: Rimini presa d’assalto, primi bagni di stagione

Turismo

Rimini

| 08:09 - 16 Maggio 2022

La spiaggia libera di Rimini.

Caldo come a luglio anche se è ancora maggio. L'anticiclone proveniente dall'Algeria ha spinto tanti sulle spiagge e i due anni di pandemia sembrano ormai un lontano ricordo. A Rimini, Riccione e Cattolica sono arrivati anche i turisti, non solo italiani, e gli stabilimenti hanno già aperto lettini e ombrelloni. “Siamo partiti bene, sembra già un’ottima stagione. L’unico problema è il personale, non si trova. Sono messi come noi altri colleghi”, dice il titolare di un bar di Riccione sul mare. Anche quest’anno gli imprenditori lamentano le difficoltà nel reperimento di manodopera. E dai marinai di salvataggio di Rimini arriva un allarme: un terzo dei soccorsi in mare dalle spiagge di Rimini riguarda minori lasciati soli dai genitori: “Questa è una piaga pericolosissima su cui da anni noi poniamo l’accento”, ribadisce il referente dell’associazione, Andrea Manduchi. "Abbiamo iniziato alla grande tanto che sembra già estate - spiega Mauro Vanni presidente di Confartigianato imprese demaniali di Rimini - La spiaggia è strapiena di gente, presenti anche diversi turisti. C'è tanta voglia di mare e di spiaggia e il bel tempo di sabato e domenica ci ha permesso di lavorare parecchio. I bagni sono praticamente già tutti pronti e attrezzati sia con i lettini che con gli ombrelloni".