Basket B, RivieraBanca mette il turbo: sua gara1 dei quarti playoff contro il Taranto (89-73)

| 01:05 - 16 Maggio 2022

1-0 Rimini. Buona la prima per RivieraBanca Basket Rimini che porta a casa Gara 1 dei quarti di finale playoff contro Taranto davanti al pubblico amico del PalaFlaminio (89-73). Per i ragazzi di Coach Mattia Ferrari un inizio non semplice, compensato però da un super secondo quarto (33 punti segnati) e più in generale da un'ottima prestazione in attacco. Tante note positive per i biancorossi: molto spazio lasciato ai giovani ed un po' di riposo per diversi senior, una buona notizia in vista dell'impegno ravvicinato di martedì sera quando si giocherà Gara 2.



L'avvio di partita è di marca pugliese: Taranto va ripetutamente a segno con la fisicità di Ponziani sotto le plance (7-11 al 5'), Rimini macina gioco col passare dei minuti ma le triple di Tassinari e Masciadri non sono sufficienti ad impattare gli avversari (13-15 al 6'). Gli ospiti toccano il +6 col canestro di Conte sul 13-19, ma i padroni di casa si destano definitivamente e trovano il pareggio con le bombe di Masciadri e Rivali (19-19 all'8'). In chiusura di primo quarto i biancorossi trovano anche il sorpasso col canestro di Rivali e la tripla di Scarponi (24-21).



Sergio pareggia in apertura di secondo quarto da tre punti (24-24 all'11'), Rimini però ha ormai preso ritmo e firma un parziale di 7-0 con Masciadri e Mladenov (31-24 al 12'). Gli ospiti provano a rifarsi sotto con Diomede e Ponziani, ma il trio Arrigoni-Mladenov-Rinaldi risponde per il +9 (37-28 al 15'). La svolta arriva negli ultimi 5' del primo tempo: RivieraBanca spinge forte con la bomba di Rinaldi e due canestri di Tassinari (48-35 al 18'), poi la tripla di D'Argenzio e le iniziative di Scarponi e Bedetti mandano Rimini negli spogliatoi sul +16 (57-41).



Ad inizio ripresa Taranto si riavvicina con la coppia Diomede-Ponziani (57-45 al 22'), ma i padroni di casa allontanano nuovamente i pugliesi con le triple di Tassinari e Saccaggi (63-45 al 24'). I biancorossi gestiscono bene il vantaggio e rispondono ad ogni canestro avversario: Gambarota va ripetutamente a segno, ma altre due bombe di Tassinari tengono salda la leadership di Rimini (73-55 al 28'). In chiusura di terzo quarto Fabiani replica ai liberi di Ponziani (75-57).



Negli ultimi 10' RivieraBanca concede spazio ai giovani e non corre seri pericoli di rimonta: Mladenov schiaccia in contropiede incendiando il Flaminio (77-57 al 32'), mentre D'Argenzio e Scarponi siglano il +22 (82-60 al 35'). Il finale di partita diventa garbage time, con D'Argenzio e Mladenov che si mettono particolarmente in mostra. Rimini vince Gara 1 (89-73).



RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo martedì 17 maggio alle ore 20.30 al PalaFlaminio per Gara 2 quarti di finale playoff contro CJ Basket Taranto.

Gara 1 quarti di finale.



Il tabellino



RivieraBanca Basket Rimini-CJ Basket Taranto 89-73



RIMINI: Tassinari 21 (3/4, 5/10), Masciadri 11 (1/3, 3/5), Scarponi 9 (3/3, 1/6), Bedetti 8 (3/4), D'Argenzio 8 (1/2, 2/3), Rivali 7 (2/4, 1/2), Mladenov 6 (3/6, 0/1), Rinaldi 5 (1/3, 1/1), Saccaggi 5 (1/1, 1/4), Fabiani 5 (2/5), Arrigoni 4 (2/5), Rossi (0/1 da tre punti). All. Ferrari, Brugè, Middleton.



TARANTO: Ponziani 20 (5/7, 1/1), Diomede 13 (5/7, 1/2), Conti 11 (2/8, 1/3), Gambarota 10 (2/4, 2/7), Conte 8 (4/6, 0/4), Sergio 3 (0/2, 1/4), Klanskis 3 (0/2, 1/1), Carone M. 3 (1/1 da tre), Erkmaa 2 (0/1, 0/2), Cianci. All. Olive, Carone C.



PARZIALI: 24-21, 57-41, 75-57