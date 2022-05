Basket C Silver, playoff: Titans costretti a gara3 contro Recanati: mercoledì a Osimo

Sport

Repubblica San Marino

16 Maggio 2022

Andrea Raschi.



Al fotofinish, a un soffio dal successo. Ma senza ottenerlo. I Titans tornano a mani vuote da Osimo e Recanati resta viva nella serie, che ora è sul 2-1 per Macina e compagni. Finisce 77-75 un match che la Pallacanestro Titano ha avuto in mano almeno un paio di volte: sul +12 nel terzo quarto e soprattutto sul +3 e palla in mano a 20” dalla fine. Poi però, un paio di errori ai liberi e il 3/3 dalla lunetta di Chiorri han mandato la partita in overtime. Lì, sulla parità, decisivo un canestro di Chiorri a 2” dal gong.



LA CRONACA. Il primo e unico vantaggio locale nei 40 minuti arriva sul 4-2, poi sono i Titans a fare gara di testa. Raschi è subito caldissimo, segna 15 punti nel primo quarto e al 10’ il tabellone segna +4 per i nostri ragazzi (20-24). Poi le difese salgono di tono e le percentuali si raffreddano, ma i biancazzurri giocano con la giusta pazienza. Si sale anche a +9 (31-40), prima del canestro di Peric allo scadere del 20’.



E la ripresa? Furore. E anche basket. Furore e basket. I Titans oltrepassano un paio di volte la doppia cifra di margine e arrivano a un lusinghiero +12 sul 36-48 e sul 41-53, prima del parziale di fine quarto firmato Chiorri che rimette tutto in ballo (52-53). In dirittura d’arrivo si va a yo-yo, ma mai con Recanati davanti. Pallacanestro Titano avanti di 6 e raggiunta sul 60 pari, poi a +4 e raggiunta sul 64 pari a 2 minuti dalla sirena da Leonardo Palmieri. Ogni possesso a questo punto pesa tantissimo e le speranze di vittoria aumentano quando Altavilla la mette da tre a -42” (65-67). I padroni di casa in attacco non segnano e i Titans hanno l’opportunità di chiudere il discorso dalla lunetta a -20”, ma arriva uno 0/2. Dall’altra parte, invece, c’è fallo sul tiro da tre di Chiorri a -11”. Il numero 5 locale li mette tutti e tre e impatta, poi San Marino non riesce a segnare il tiro della vittoria.

E' overtime. Con stanchezza ma anche con tanta voglia di portarla a casa. Inizia meglio Recanati, che piazza subito la tripla con Pezzotti. I Titans però sono lì, inseguono e non mollano. Il pari arriva a quota 73 con i liberi di Raschi a -1’24” poi, dopo il canestro di Chiorri, ancora Raschi per il 75-75 a -20”. Il possesso è dei padroni di casa e la palla è ancora di Chiorri che infila il canestro decisivo in palleggio, arresto e tiro. Mancano due secondi, dall’attacco Titans non arrivano punti. Vince Recanati. Mercoledì sera, sempre a Osimo, gara3.



Il tabellino



SVETHIA RECANATI – PALL. TITANO 77-75 d1ts



RECANATI: L. Palmieri 9, Bartolucci, Chiorri 28, Gabrielloni, F. Gelsomini 7, F. Palmieri, Principi 5, Sabbatini 11, Ottaviani 2, Peric 6, L. Gelsomini, Pezzotti 9. All.: Padovano.



TITANO: Gamberini 9, Altavilla 11, Marcattili, Macina 7, Barbieri, Raschi 28, Fornaciari 4, Liberti 3, Saponi 8, Fusco 5. All.: Porcarelli.



Parziali: 20-24, 33-40, 52-53, 67-67, 77-75.