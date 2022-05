Calcio D, il Cattolica perde anche l'ultima sfida di Campodarsego: 2-0

Sport

Cattolica

| 19:38 - 15 Maggio 2022

Il Cattolica chiude la sua sciagurata stagione con una sconfitta per 2-0 sul campo del Campodarsego che approda agli spareggi chiudendo al quinto posto. Penultima posizione per i giallorossi con 23 punti.

I biancorossi partono fortissimo e trovano le reti nei primi 23 minuti di gioco. All'11 è Giusti ad andare in su assist di Cocola. Passano dodici minuti e arriva il raddoppio con Colombi, abile a trasformare in rete un altro suggerimento di Cocola. Prima dell'intervallo Alluci e Colombi sfiorano il tris.



Il tabellino



Campodarsego-Cattolica 2-0

CAMPODARSEGO: Fortin (7′ st Minozzi), Oneto, Ballan, Zavan (24′ st Pan), Gentile, Lovato, Cocola (35′ st Minazzato), Alluci, Colombi (12′ st Prevedello), Giusti, Solinas (42′ st Bertazzolo). A disposizione: Girardello, Brugnolo, Reato, Buratto. Allenatore: Masitto.

CATTOLICA: Fabbri, Sakaj, Pipoli, Morri (7′ st Abubakar), Palazzi, D’Angelo, Mengucci, Moricoli, Montesi, Aprea (35′ st De Carlo), Sbarzella (18′ st Ruggiero). A disposizione: Scotti, Rizzitano, De Vito. Allenatore: Bardi.

Arbitro: Gai di Carbonia.

Reti: 11′ pt Giusti, 23′ pt Colombi