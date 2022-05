Calcio Eccellenza: San Marino, addio sogni di D. Il Castenaso vince in rimonta (2-3)

Sport

Victor San Marino-Castenaso 2-3

Marcatori: 2’ st Barone, 6’ st Colli, 21’ st rig. Ambrosini, 37’ st rig. Nanetti, 41’ st Petrullo.



Victor San Marino: Pazzini; Rosti (36’ st Pastorelli), Guglielmi, De Queiroz, N. Greco; Morelli, Barone, Albonetti (35’ pt Santoni); Sapori; Ambrosini, Zabre (27’ st Gaudenzi). In panchina: Del Prete, Luvisi, Michelucci. All.: D’Amore.



Castenaso: Aversa; Monducci, Bergamino, F. Greco, Mekhchane; Carofiglio, Veronese; Nanetti, Colli, Jammeh; Tedeschi (27’ pt Petrullo). In panchina: Cinelli, Camisotti, Bruni, De Brasi, Bassoli, Montanari, Maroncelli, Pignatelli. All.: Gelli.



Arbitro: Andriambelo (Roma 1).

Ammoniti: Ambrosini, Santoni, Zabre, Rosti, Veronese.



SERRAVALLE Dà l'addio ai sogni di Serie D il San Marino, sconfitto in casa tra le proteste dal Castenaso, che brinda in rimonta 3-2.

Al 16' Ambrosini ammonito per simulazione, ma i Titani reclamano il rigore. A inizio ripresa il San Marino sblocca la gara con un eurogol di capitan Barone che non lascia scampo ad Aversa e fa esultare tutti i supporter biancazzurri presenti allo Stadium di Serravalle.



Il vantaggio biancazzurro, però, dura solo 4 minuti perché il Castenaso riesce a trovare la rete del pareggio: Jammeh prende in pieno la traversa con un tiro partito dall’interno dell’area biancazzurra, il pallone arriva poi sui piedi di Colli che trafigge senza problemi e di prepotenza Pazzini.



Al 13’ reagisce il Victor San Marino con due occasioni da gol nel giro di pochissimi secondi: prima Zabre va via a diversi difensori del Castenaso per poi non gonfiare la rete a causa della deviazione di Mekhchane in angolo; sul corner successivo, capitan Barone mette il pallone in mezzo dalla bandiera, De Queiroz incorna in mischia, Aversa respinge come può per evitare efficacemente il raddoppio dei sammarinesi.



Al 16’ anche il Castenaso va vicino al gol del vantaggio: assist di Nanetti e tiro ravvicinato di Petrullo, il pallone finisce di pochissimo sul fondo a portiere battuto.



Un minuto dopo, annullata per la seconda volta una rete al Victor San Marino per fuorigioco: Aversa respinge centralmente la botta di Ambrosini da fuori, a pochi passi dalla porta c’è Rosti che segna indisturbato, ma Zabre copriva la visuale del portiere avversario e, di conseguenza, niente 2-1 per i sammarinesi.



Al 19’ altro colpo di scena allo Stadium di Serravalle: Jammeh arpiona Barone nell’area di rigore del Castenaso; questa volta l’arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore per il team sammarinese. Si presenta subito Ambrosini sul dischetto e, due minuti dopo, spiazza Aversa portando nuovamente in vantaggio il Victor San Marino e mandando in visibilio tutta la tifoseria biancazzurra. Victor San Marino-Castenaso 2-1; quinto gol in campionato per l’attaccante italiano.



Passano 10 minuti e la formazione ospite potrebbe pareggiare ancora, ma Pazzini blocca senza esitazioni la punizione di Nanetti dal limite. È ancora il Victor San Marino a condurre l’incontro per 2-1 allo Stadium di Serravalle.



Al 33’ gli uomini di mister D’Amore sfiorano il gol del 3-1: Ambrosini, con un destro al volo, prova a sorprendere Aversa, ma quest’ultimo è attento e, con una gran respinta, evita di raccogliere il pallone in fondo alla rete per la terza volta in questo match.



Tre minuti più tardi Nanetti, pressato da Rosti, cade nell’area del Victor San Marino: l’arbitro ferma il gioco e concede il penalty al Castenaso nonostante le proteste da parte della squadra sammarinese e dei suoi tifosi. È Nanetti contro Pazzini; l’estremo difensore intuisce l’angolo, ma la sua respinta non è efficace abbastanza per evitare il gol dell’attaccante granata. È 2-2 tra il Victor San Marino e il Castenaso quando mancano 8 minuti alla fine del match.



Al 41’ la compagine ospite riesce addirittura a completare la rimonta: Pazzini in uscita anticipa Jammeh, ma il pallone circola ancora dentro l’area biancazzurra e, purtroppo per il Victor San Marino, ci si fionda Petrullo che segna agevolmente il gol del definitivo 2-3 allo Stadium di Serravalle.



RISULTATI E CLASSIFICA Domenica 1° maggio 2022 Colorno-Castenaso 0-0; mercoledì 4 maggio 2022 Castenaso-Victor San Marino 2-1; domenica 8 maggio 2022 Victor San Marino-Colorno 0-2; mercoledì 11 maggio 2022 Castenaso-Colorno 1-1; domenica 15 maggio 2022 Victor San Marino-Castenaso 2-3.



Classifica del triangolare playoff dopo cinque giornate: Castenaso 8 punti, Colorno 5, Victor San Marino 0.