Calcio D, la Sammaurese si congeda dal Macrelli con un ko

| 19:18 - 15 Maggio 2022

La Sammaurese si congeda dal suo pubblico con una sconfitta: il Mezzolara passa 0-2 al Macrelli nel penultimo turno di campionato. Primo tempo equilibrato e chiuso in perfetta parità, senza grosse occasioni se non un paio di circostanze favorevoli a bomber Merlonghi ma non concretizzate e una conclusione di Masini sporcata dalla retroguardia bolognese.

Ripresa con i giallorossi sempre alla ricerca di una bella vittoria per chiudere al meglio davanti al pubblico del Macrelli, tuttavia Gaiola e compagni subiscono il vantaggio ospite, su rigore fischiato per fallo di Benedetti e trasformato da Semiao. Finale con ancora la Sammaurese in avanti: ci prova Gaiola da fuori dopo il tacco di Bonandi, poi anche Casadio sfiora il pareggio senza trovarlo. Nel finale doppia beffia, per quanto creato dai ragazzi di Protti, con il raddoppio firmato da Semiao su assist di Melli.

Nel prossimo e ultimo turno chiusura di questo positivissimo anno in Versilia contro il Real Forte Querceta.



Il tabellino

SAMMAURESE: Cheli, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Asllani, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Casadio A disp:Adorni, Sabato, Manara, Rosa, Misuraca, Sabba, Camarà, Gregorio, Maltoni. All Protti



MEZZOLARA: Malagoli, Melli, Garavini, Barnabà, Pierantozzi, Fort, Landi, Roselli, Semiao, Faggi, Cortesi A disp: Wangue, Montalbani, Busi, Sciaccaluga, Bovo, Bertuol, Bernardi, Barbieri. All Nesi

Reti: 66′ rig e 80′ Semiao