Calcio giovanile, la Savignanese U17 Elite ha vinto il campionato

Sport

Savignano sul rubicone

| 15:08 - 15 Maggio 2022

La Savignanese Under 17.





La Savignanese Under 17 guidata da mister Alessandro Pini, ha conquistato la vittoria del campionato Elite Under 17, Girone C. La squadra è state sempre in testa dalla prima giornata di campionato all'ultima: ha dominato la stagione e coronato il suo brillante percorso con la vittoria nell'ultima giornata con un 3-1 al Bakia nella partita giocata al campo Giorgio Pirini di Cannuceto di Cesenatico. Da mercoledì 18 al via i play off per il Campionato Elite Regionale che la Savignanese giocherà in casa allo stadio Giuseppe Capanni, in quanto vincitrice del proprio girone.

Ecco i nomi, sento il mister



La rosa Nicodemo Abur, Aziz Bassem, Matteo Bianchi, Emanuele Broccoli, Gabriele Bufi, Francesco Campanini, Elia Cappelletti, Lorenzo Colombi, Alessandro Giannone, Riccardo Magnani, Nicolò Masciullo, Andi Masinji, Diego Pianini, Francesco Rossi, Tommaso Semprini, Emanuele Silvi, Simone Spadaccini, Simone Stifani, Elies Trabelsi, Riccardo Vandi.