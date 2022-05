Calcio Eccellenza, Fya Riccione promossa in serie D

Sport

Riccione

| 17:41 - 15 Maggio 2022



Con il pareggio per 0-0 sul campo della Cittadella Vis Modena la Fya Riccione ha guadagnato artimeticamente la promozione in serie D anche se manca una partita alla fine del triangolare (domenica si gioca Corticella – Cittadella, la Fya Riccione riposerà). La Fya Riccione ha vissuto al comando il proprio girone confermandosi poi nei playoff. La partita di Modena è stata combattuta ed equilibrata: nel primo tempo almeno due le occasioni per la squadra biancazzurra. Alla fine festa grande in campo con i giocatori a festeggiare assieme ai tifosi accorsi in Emilia numerosi.



Il tabellino

Cittadella Vis Modena - Fya Riccione 0-0

Cittadella: Chiossi; Galanti,Pappaianni, Farina (86’ Ferrara), Boilini; Vernia (73’ Gobbi), Covili, Caselli; Trombetta, Napoli.

A disp.: Maniglio, Vezzani, Ferrari, Davoli, Gollini, Binini, Rocchi, Notari. All. Salmi

Fya Riccione: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli, Cannoni (73’ Carnesecchi), Manfroni, Valeriani, Merciari (88’ Sapucci), Enchisi, Scarponi, Sartori, Capicchioni.

A disp.: Sodani, Ripa, Pigozzi, Scotti, Pichierri, Zuppardo, Bardeggia. All. Taccola