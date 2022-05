Bellaria, il drive in è in mezzo al mare: grande successo per l'iniziativa

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:31 - 15 Maggio 2022

Un mare di cinema a Bellaria Igea Marina.



Ieri (sabato 14 maggio) Bellaria Igea Marina ha inaugurato la stagione estiva con un originalissimo drive-in nautico nelle acque antistanti al porto canale.



"Un mare di cinema", organizzato da Fondazione Verdeblu, ha visto i suoi partecipanti godersi uno spettacolo cinematografico a bordo di imbarcazioni messe a disposizione dai volontari del Circolo Nautico, Circolo Diportisti e Protezione Civile di Bellaria Igea Marina.



L’insolita sala cinematografica alternativa, in mezzo al mare, ha attratto un pubblico numeroso che ha risposto entusiasta al lancio dell’evento.



La proiezione del film è avvenuta su un ledwall di 4 metri installato sulla motonave Super Tayfun: ancorati attorno, una ventina di natanti hanno creato una suggestiva atmosfera dal gusto un po’ felliniano creando una serata da sogno in linea con il claim dell’estate, “Dream Bim”, scelto dalla città di Bellaria Igea Marina per l’estate 2022.



La serata è partita con la proiezione di “Immersion” della regista Catalana Neus Ballùs: un cortometraggio che racconta la vita in una piscina vista da sotto l’acqua. Successivamente, sempre dal maxischermo, i presenti hanno potuto ascoltare le parole della regista, inquadrata da una telecamera a bordo della barca sulla quale ha assistito alla proiezione del film. Neus, durante l’intervista, ha lanciato il suo nuovo film proiettato al 40° Bellaria Film Festival in anteprima nazionale, dal titolo “The Odd-Job Men – I Tuttofare”.



Infine a conclusione della serata, la suggestiva trasmissione di un DocuFilm dedicato all’ Isola delle Rose rielaborato dal Regista ChrisFX, collaboratore di Fondazione Verdeblu. Il connubio della notte in mare con la fantastica storia reale, dell’Isola dell’Ingegnere Rosa, ha suscitato delle belle e forti emozioni ai partecipanti, strappando un applauso a fine proiezione.



"Serata emozionante e partecipata - commenta il sindaco Filippo Giorgetti - il drive-in in mare è stata una grande intuizione molto apprezzata dai turisti e dai partecipanti al Bellaria Film Festival: un festival all'insegna della novità e della partecipazione e coinvolgimento dei giovani. L'evento Un Mare di Cinema si è poi legato alla storia ed alla cultura marinara della nostra città".



"Dream Bim il claim di quest’anno - le parole di Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu a fine serata - racchiudono la voglia di sognare per chi ama Bellaria Igea Marina, mentre per noi significano creare emozioni per fare sognare: questa sera credo che ci siamo riusciti".