Rimini Calcio, finalmente C sei: la promozione è matematica

| 17:56 - 15 Maggio 2022

Foto Venturini.



di Riccardo Giannini



Missione compiuta: il Rimini dopo due anni torna nel calcio professionistico, al termine di una stagione trionfale, vincendo con pieno merito il girone D. Lentigione e Ravenna sono state rivali forti, ma senza la continuità che ha dimostrato la compagine biancorossa. L'obiettivo era vincere ed è stato raggiunto, merito in primis di Marco Gaburro, vero specialista di questa categoria. Il lavoro dello staff tecnico è stato protetto da una società che ha saputo riorganizzarsi e innestare nuove professionalità, garantendo un budget importante a copertura di tutte le spese. Il ds Maniero ha così allestito una rosa ricca e ben strutturata, coprendo ogni ruolo, investendo su "under" che hanno ripagato con il loro rendimento: Marietta tra i pali ha avuto una crescita costante, Haveri con le sue percussioni è stato tra i punti di forza della formazione biancorossi, Pietrangeli ha sorpreso per autorevolezza al centro della difesa, Andreis, al netto di qualche problema fisico, ha dimostrato di essere giocatore di categoria superiore. Tra i "veterani" vorrei menzionare Tanasa, l'architrave di tutto l'impianto di gioco biancorosso, e Tonelli, che ha messo polmoni e tecnica al servizio della causa.



La spinta del pubblico è stata poi determinante, con il Romeo Neri fortino inviolabile. Qui il Rimini ha costruito la sua stagione trionfale, con 16 vittorie e due soli pareggi (contro Ravenna e Ghiviborgo), 48 gol fatti e cinque soli subiti. La piazza respira entusiasmo e chiede giustamente che il Rimini in C non faccia comparsate o continui l'altalena degli ultimi anni. Il dg Peroni ha ribadito, all'indomani della sconfitta in casa del Carpi, il pieno impegno della società nella ricerca di imprenditori che possano sostenere economicamente il Rimini all'indomani del salto di categoria. Filtrano pochissime indiscrezioni: su eventuali rinforzi societari e anche sul futuro di mister Gaburro bocche cucite. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più. Oggi (domenica 15 maggio) è però il giorno della festa ed è giusto viverla intensamente, istante per istante: il vessillo biancorosso è tornato a sventolare più in alto di tutto, per l'orgoglio del suo popolo.



Sasso Marconi - Rimini 1-1



SASSO MARCONI (4-3-3): Auregli - Pedrelli, Saputo, Biguzzi, Medi - Torelli, Colarieti (88' Boriani), Monti (76' Errichiello) - Jassey (85' Galassi), Draghetti (53' Grazdhani), Testoni (78' Fiorentini).

In panchina: Genovese, Caniato, Rubini, Casarini.

All. Gori

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Contessa - Andreis (60' Greselin), Tanasa, Tonelli - Gabbianelli, Mencagli, Ferrara (64' Germinale).

In panchina: Piretro, Deratti, Cuccato, Pari, Tommasini, Pecci, Arlotti.

All. Gaburro.



ARBITRO: Marin di Portogruaro.

RETI: 22' Mencagli, 32' Torelli.

AMMONITI: nessuno.

ESPULSI: nessuno.

NOTE: in tribuna il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Recupero 1' pt, 4' st. Corner 1-3.