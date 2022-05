Partono i servizi specifici interforze: sei denunce per spaccio, ricettazione e alcol alla guida

Cronaca

Rimini

| 12:05 - 15 Maggio 2022

Prevenzione e controllo del territorio: sono iniziati, in vista dell’estate ormai imminente, i servizi interforze che hanno coinvolto la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale con lo scopo di prevenire i comportamenti scorretti e le condotte illecite in genere, soprattutto da parte del cd. “popolo della notte”.



L’attività straordinaria di controllo, che si è concentrata nelle zone del centro storico e di Marina Centro, luoghi di ritrovo dei giovani, nonché della Stazione Ferroviaria, punto di arrivo del “pendolari di divertimento”, si è svolta anche sotto l’occhio degli operatori a bordo dell’elicottero della Polizia di Stato che ha costantemente sorvolato l’intera area interessata dai controlli.



Il servizio di controllo ha consentito di denunciare in stato di libertà 6 persone, controllarne 353 (di cui 100 stranieri), 73 veicoli, effettuare 12 posti di controllo ed elevare 4 contravvenzioni al Codice della Strada. Le persone denunciate si sono rese responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di ricettazione (di una bicicletta elettrica rubata), guida in stato di ebbrezza e guida senza copertura assicurativa del veicolo. Sono state 3 le patenti ritirate e, nel corso dei controlli, è stata anche elevata una sanzione amministrativa per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un titolare di minimarket.



Alla Stazione Ferroviaria di Rimini gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno vigilato sull’area in concomitanza con l’arrivo dei treni che da nord e sud portano a Rimini nutriti gruppi di giovani destinati ad affollare i locali notturni, controllandone alcune decine.





Serrati controlli sono stati effettuati dagli Agenti della Polizia Stradale su veicoli e persone al fine di verificare che non guidassero sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.





Il Questore Rosanna Lavezzaro desidera, infine, sottolineare che “il legittimo desiderio di libertà e divertimento dei giovani, che riconosciamo e rispettiamo soprattutto dopo gli ultimi difficili due anni, può essere soddisfatto solo garantendo un adeguato livello di sicurezza a beneficio di tutti”.