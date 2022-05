Violento scontro al confine con San Marino: frontale tra due auto, gravi i conducenti

Cronaca

Rimini

| 10:55 - 15 Maggio 2022

Una delle auto coinvolte nel frontale.

Scontro tra due auto nella serata di ieri, sabato, verso le 23. L’incidente è avvenuto al confine tra Italia e San Marino, sulla superstrada a Dogana. Una vettura guidata da un giovane sammarinese stava rientrando in Repubblica da Rimini quando si è trovato davanti l’altro mezzo coinvolto, guidato da una donna, e non è riuscito ad evitarlo: da una prima ricostruzione sembra che la vettura guidata dalla donna abbia svoltato improvvisamente in via Dogana e l’impatto è stato inevitabile. Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari con due ambulanze che hanno soccorso i due feriti, per poi trasportarli in ospedale a Rimini. Le loro condizioni sarebbero gravi, ma non verserebbero in pericolo di vita. Per ricostruire la dinamica e ripristinare la viabilità è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco di Rimini. Sul posto anche la Gendarmeria.