Elezioni Riccione: ecco i candidati della Lega, capolista Elena Raffaelli

Attualità

Riccione

| 09:55 - 15 Maggio 2022

I candidati della Lega.

E’ stata presentata giorni fa la lista Lega Riccione a sostegno della candidatura a sindaco di Stefano Caldari. Sicurezza è la parola d’ordine del gruppo assieme a “continuità”, quella che si propongono di perseguire seguendo l’operato dell’amministrazione uscente guidata da Renata Tosi.





CANDIDATI



1. Raffaelli Elena, 43 anni operatore balneare

2. Bedina Andrea, 35 anni bagnino

3. Ambrosi Lucio Franco, 73 anni pensionato

4. Anemoni Arianna, 44 anni store manager

5. Baschetti Simone, 22 anni addetto alla vendita di arredamento

6. Broccoli Leonardo, 22 anni studente universitario

7. Campisi Luca, 36 anni responsabile di reparto nel settore ristorazione

8. Casali Iride, 67 anni pensionata

9. D’Ambra Fabrizio, 40 anni odontotecnico

10. Diodicibus Girolamo, 71 anni ex poliziotto in pensione

11. Donati Emanuela, 41 anni preparatrice fisica, allenatrice di nuoto, psicologa sportiva

12. Gennari Roberto, 71 anni pensionato

13. Giorgi Filippo, 45 anni personal advisor indipendente e consulente assicurativo finanziario

14. Iacobellis Felice, 57 anni addetto ai servizi di sicurezza e controlli per eventi sportivi e concerti

15. Maravalle Matteo, 49 anni capocantiere e direttore tecnico

16. Marrocchini Corinna, 67 anni pensionata

17. Mattioli Giulio, 24 anni stagista

18. Minelli Leonardina, 68 anni pensionata

19. Pasquini Silvano, 73 anni pensionato

20. Pezzarossa Patrizia, 64 anni imprenditore agricolo

21. Romito Maria Althea, 22 anni studente universitario

22. Sorrenti Domenico, 65 anni pensionato

23. Uguccioni Giuseppe, 65 anni Odontotecnico

24. Vitali Massimo Stefano, 63 anni imprenditore agricolo