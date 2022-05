Volley, Europei Small Countries Association: San Marino batte anche l’Islanda

Sport

Repubblica San Marino

| 21:01 - 14 Maggio 2022

Il coach Stefano Mascetti.

I Campionati europei Small Countries Division in corso di svolgimento alle Isole Faroe regalano un’altra vittoria alla nazionale sammarinese che batte in quattro set l’Islanda (1-3, 18/25 18/25 29/27 20/25) senza particolari patemi. I titani si giocheranno dunque l’oro domani alle 15 nella partita che li vede opposti alla Scozia.

Cronaca. I primi due parziali non presentano particolari spunti di cronaca. San Marino li porta a casa con molta facilità approfittando di un’Islanda poco concreta in attacco e a muro, apparsa debole in difesa e ricezione. La musica cambia nel terzo set. Intanto l’Islanda va avanti nel punteggio ed è praticamente la prima volta che succede in partita (6/4). I biancazzurri si trovano comunque avanti sul 17/19 ma una serie di battute in salto degli isolani mette in difficoltà la ricezione sammarinese. Da quel momento le due squadre restano vicine nel punteggio fino ai vantaggi. San Marino ha ben quattro occasioni per chiudere, l’ultima sul 26/27 ma non ci riesce. Lo fanno i norreni al primo assalto (29/27). Il quarto set prosegue sulla falsariga della fine del terzo: squadre vicine nel punteggio fino al 18 pari quando un attacco e un ace di Zonzini “aprono” una piccola forbice (18/20) che i seguenti attacchi di Benvenuti, Bernardi e Venturi allargano fino al definitivo 20/25.



San Marino. Rondelli 3, Bernardi 12, Venturini 6, Zonzini 18, Venturi 3, Benvenuti 24, Bacciocchi (L), De Luigi 1, Togni 2, Calandriello 1. Muri punto 6; ace 8. C. T. Stefano Mascetti.