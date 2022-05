Baseball, San Marino passa sul diamante del Crocetta: 0-12

Sport

| 20:55 - 14 Maggio 2022

Prosegue anche col Crocetta la striscia d’imbattibilità per San Marino, che in terra emiliana, in gara1, coglie il successo numero 13 in altrettanti incontri di prima fase. Nel 12-0 finale sono tanti i protagonisti, a partire da un monte di lancio italiano che concede una sola valida agli avversari per la seconda partita consecutiva: ottimo Quattrini (vincente, 10 K), molto bene anche Luca Di Raffaele e Mazzocchi. Poi un box di battuta che ha messo a segno 13 valide (e raccolto 11 basi ball) e in cui ha fatto la voce grossa Federico Celli. L’esterno centro va a un triplo dal cycle e chiude con 3/5 (singolo, doppio, fuoricampo da due punti).



LA CRONACA. Comincia subito bene, la gara dei Campioni d’Italia. Al primo attacco arrivano tre punti. In base ci va immediatamente Ferrini (quattro ball, poi ruba la seconda), che poi va a segnare l’1-0 sul singolo di Leonora. Per Lino e Ustariz ci sono due basi ball, Batista va con la volata di sacrificio del 2-0 e Pulzetti centra la valida del 3-0.



Nei primi quattro inning non arrivano più segnature. San Marino va in posizione punto al 2° (singoli di Ferrini e Celli), mentre il Crocetta apre la seconda ripresa col doppio di Gradali, che poi non avanza. Per il resto buon lavoro dei lanciatori e gara che rimane sul 3-0.



Al 5° i Titani tornano a pestare il piatto di casa base. Lo fanno con Celli, che segna il 4-0 dopo aver ricevuto una base ball e grazie all’errore della difesa sulla rimbalzante di Leonora. Poi con lo stesso Leonora, che timbra il 5-0 sulla valida di Lino. Al 6° ecco anche il 7-0 che arriva tutto in un giro di mazza: quello di Federico Celli, che spara la pallina fuori dalle recinzioni per il fuoricampo da due punti.



Nella parte finale di gara San Marino arrotonda con un punto al 7° per l’8-0 (valide di Pulzetti e Lorenzo Di Raffaele, più errore) e uno all’8° per il 9-0 (errore su Celli e valida di Leonora). Infine, i tre punti al 9°, portati a casa dal doppio di Celli (10-0) e da quello di Leonora (12-0).



Sul monte è eccellente la prestazione di Gabriele Quattrini, che nelle sue 5 riprese concede appena una valida e una base ball, con contorno di 10 strike-out. Dopo di lui ottimi Luca di Raffaele (2 inning, nessuna valida concessa) e René Mazzocchi (2 inning, nessun arrivo in base).



Il tabellino

FARMA CROCETTA – SAN MARINO BASEBALL 0-12



SAN MARINO: Ferrini 2b (1/4), Celli ec (3/5), Leonora es (3/5), Lino r (1/5), Ustariz 1b (1/3), Batista ed (0/3), Pulzetti ss (1/5), Lo. Di Raffaele dh (2/5), Di Fabio ss (1/2).

CROCETTA: Piazza 2b (0/4), Delmonte ec (0/4), Alfinito 3b/l (0/4), Gradali (Barba 3b 0/1) 1b (1/2), Scala (Pietrucci) es (0/1), Adorni ed (0/3), Fasan dh/1b (0/3), Fava (Zoni 0/1) r (0/2), Marchesi ss (0/3).



SAN MARINO: 300 022 113 = 12 bv 13 e 0

CROCETTA: 000 000 000 = 0 bv 1 e 3



LANCIATORI: Quattrini (W) rl 5, bvc 1, bb 1, so 10, pgl 0; Lu. Di Raffaele (r) rl 2, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0; Mazzocchi (f) rl 2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Bigliardi (L) rl 3.2, bvc 5, bb 5, so 1, pgl 3; Bassi (r) rl 2, bvc 2, bb 2, so 2, pgl 3; Dallatana (r) rl 2.1, bvc 3, bb 3, so 0, pgl 1; Alfinito (f) rl 1, bvc 3, bb 1, so 0, pgl 3.



NOTE. fuoricampo di Celli (2p. al 6°); doppi di Celli, Leonora e Gradali.