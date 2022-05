Moto Enduro sfilano in piazza a Novafeltria: oltre 250 centauri protagonisti

Attualità

Novafeltria

| 18:08 - 14 Maggio 2022

Il Raduno MaxiEnduro ha fatto tappa in piazza Vittorio Emanuele.



Più di 250 motociclisti si sono radunati in questo weekend in Alta Valmarecchia per l'edizione 2022 del raduno MaxiEnduro organizzato dal Rally Team Azzurrorosa e da Dram4Fun. I centauri hanno scelto il parco del ristorante Tanha, alle porte di Novafeltria, come "base" per il raduno che ha preso il via ieri (venerdì 13 maggio) e che si concluderà domani (domenica 15 maggio): in programma tour in percorsi stradali e off-road, ma anche momenti di convivialità e una lotteria benefica. Novità una spettacolare parata, organizzata nel pomeriggio di oggi (sabato 14 maggio), che ha visto i motociclisti sfilare da Talamello alla piazza Vittorio Emanuele, dove ad attenderli c'erano il sindaco Stefano Zanchini e gli assessori Ilaria Sebastiani e Fabio Pandolfi. Per l'Alta Valmarecchia, il raduno MaxiEnduro rappresenta un'importante occasione di promozione dei propri suggestivi territori: gli oltre duecentocinquanta partecipanti arrivano da ogni parte d'Italia e anche dall'estero (Polonia e Svizzera), alla scoperta degli splendidi panorami della provincia di Rimini.