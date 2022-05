Calcio Promozione, il Gabicce Gradara pareggia a Cantiano in rimonta (2-2)

Sport

Gabicce Mare

| 21:37 - 14 Maggio 2022

Una fase del match di Cantiano.

Finisce in parità per 2-2 la trasferta del Gabicce Gradara sul campo del Cantiano fanalino di coda e da tempo retrocesso. Non esattamente il risultato che ci si attendeva alla vigilia per fare un altro passo deciso verso i playoff: vincendo il Gabicce Gradara avrebbe superato il Valfoglia, quarto in classifica. Il punto, comunque, mantiene la squadra di Mirco Papini ancora in zona playoff (al quinto posto) a +2 sulla Fermignanese che ha pareggiato contro il Valfoglia (1-1) mentre alle spalle hanno guadagnato due punti Olimpia Marzocca (-3) e K Sport Montecchio e uno il Barbara (-4). Nel prossimo turno il Gabicce Gradara affronterà allo stadio Magi il Portuali Ancona secondo in classifica, vittorioso sull'Osimo Stazione 3-2.Il Gabicce è passato al 29' con Prandelli a seguito di azione d'angolo. Bella risposta dei baby rossoblù con rete di Marchi in acrobazia e il colpo di testa vincente di Sebastianelli a chiudere sul 2-1 per il Cantiano la prima frazione di gioco. Nella ripresa da segnalare al 43' una bella parata di Bulzinetti, il pareggio di Magi Andrea, giovane del 2002 prodotto del settore giovanile, che ha deviato in rete sul secondo palo un tiro cross di Sabattini e nel recupero l'ottima occasione di Vegliò solo davanti al portiere dopo una efficace azione personale.



IL TECNICO Mirco Papini a fine partita commenta: “La partita si era incanalata bene con la rete del nostro vantaggio, poi abbiamo subito due reti ravvicinate che hanno complicato i nostri piani. Il Cantiano, all'ultima partita casalinga, senza aver più nulla da perdere, ha dato tutto e non è stato semplice venire a capo del match anche se alla fine abbiamo avuto la grossa occasione per segnare la terza rete con Vegliò. Come testimoniano alcuni risultati della giornata non ci sono partite dall'esito scontato soprattutto a questo punto della stagione. Ce l'abbiamo messa tutta ma non è stato sufficiente per conquistare l' intera posta. Piuttosto nel prossimo turno avremo Grandicelli squalificato, spero che Di Addario oggi out per infortunio e Serafini, uscito acciaccato, siano recuperabili”.



Il tabellino



Cantiano – Gabicce Gradara 2-2



CANTIANO: Masci, Morolli, Arcangeletti (19' st. Salciccia), Latmer, Ciufoli, Zanchetti, Alunno (34' st. Gettaione), Marchi, Caselli (27' st Soriani), Romitelli, Sebastianelli (29' st Duroi). All. Romitelli L.



GABICCE GRADARA: Bulzinetti, Innocentini, Costa (22' st Granci), Vaierani, Passeri, Grassi (24' st Sabbatini), Cinotti, Montebelli (11' st Serafini), Prandelli, Grandicelli, Vegliò. All. Papini



Arbitro: Di Tella di Ancona



Reti: 29' pt Prandelli, 38' Marchi, 44' pt Sebastianelli, 43' st Magi Andrea