Rimini, ancora caldo estivo: nell'entroterra si sfioreranno i 30 gradi

Attualità

Rimini

| 09:25 - 15 Maggio 2022

Foto Pierluigi Missiroli.



Condizioni atmosferiche che continuano a mantenersi stabili, eccezion fatta per locali note di variabilità diurna a ridosso dei rilievi, in un contesto termicamente di circa 4/6°C al di sopra della media climatologica. Possibile veloce instabilità intorno alla metà della settimana.



Previsioni a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 15/05/2022 ore 08:00



Lunedì 16 Maggio



Stato del cielo: sereno o al più poco nuvoloso, temporaneamente nuvoloso al pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: generalmente assenti, non si escludono isolati piovaschi pomeridiani sui settori appenninici.

Temperature: in lieve aumento nei valori minimi, compresi tra i +13/16°C, stazionarie nei valori massimi, compresi tra i +22/24°C dei rilievi e i +26/28°C della pianura.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.





Martedì 17 Maggio



Stato del cielo: sereno o al più poco nuvoloso a causa del transito di innocue velature.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, con valori per lo più compresi tra i +13/16°C; massime in contenuto aumento, fino a +27/29°C su pianura e costa.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.







Mercoledì 18 Maggio



Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso tra notte e primo mattino. Nel corso del giorno schiarite anche ampie, fino a cieli sereni o poco nuvolosi entro sera.

Precipitazioni: tra notte e primo mattino possibile formazione di rovesci temporaleschi in rapido spostamento da pianura e costa verso i rilievi. Precipitazioni in rapido assorbimento entro metà mattinata.

Temperature: minime senza variazioni di rilievi, comprese tra i +14/16°C; massime in calo, con valori per lo più compresi tra i +23/25°C in pianura.

Venti: moderati da Est/Nord-Est con raffiche localmente forti associate ai fenomeni temporaleschi.

Mare: da poco mosso a mosso, localmente molto mosso al largo.

Attendibilità: media.



LINEA DI TENDENZA: Migliora rapidamente tra le giornate di Giovedì 19 e Sabato 21 Maggio con condizioni atmosferiche per lo più soleggiate e temperature in nuovo aumento.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini