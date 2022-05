Bonaccini, "Reddito di cittadinanza non da cancellare, ma da modificare"

Attualità

Emilia Romagna

14 Maggio 2022

Stefano Bonaccini.



"Non sono uno di quelli che dice il reddito di cittadinanza vada cancellato, in tutti i Paesi europei c'è uno strumento di assegno per un periodo della propria vita a chi è nella disperazione. Il punto è che questo reddito, che io non voglio togliere ma vorrei vedere modificato, deve migliorare (e di parecchio!) laddove ha svolto poco una delle priorità che si era dato". Lo dice il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a margine della 72/a assemblea di Federalberghi in corso a Parma.



"E' giusto che consegni un sussidio a chi è nella disperazione - spiega - ma la politica e le istituzioni il primo obiettivo che dovrebbero avere è di togliere quell'assegno quanto prima per sostituirlo con un posto di lavoro sicuro. Ecco da questo punto di vista non siamo andati in quella direzione, quindi cerchiamo di migliorarlo e di correggerlo il più possibile per trasformare quell'assegno in un lavoro che credo, mi permetto di dire, che dia anche più dignità alle persone e alle loro famiglie".