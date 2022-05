FOTO Giovani artisti italiani in mostra con le loro opere al Part di Rimini

Attualità

13:04 - 14 Maggio 2022

Foto Riccardo Gallini.



La storia della Collezione San Patrignano si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato all'arte italiana under 40. Il Comune di Rimini e la Fondazione San Patrignano hanno presentato questa mattina le opere dei finalisti alla prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea di età inferiore ai quarant'anni, italiani o residenti in Italia.



Alla presentazione sono intervenuti Letizia Moratti, co-fondatrice della collezione San Patrignano, il Sindaco di Rimini Jamil Sedegholvaad, il direttore dei Musei della città Giovanni Sassu, Giuseppe Iannaccone, Clarice Pecori Giraldi, insieme ad alcuni degli artisti in mostra.



Il Premio si basa sulla selezione di una rosa di finalisti, scelti da tre selezionatori che si sono distinti per le loro attività nel campo dell'arte emergente contemporanea, nominati dai sostenitori del Premio con l'incarico di eseguire la selezione degli artisti partecipanti. Il comitato di selezione ha individuato dodici tra le voci più interessanti nel panorama della creazione contemporanea attive in Italia, sempre seguendo il principio su cui si fonda la Collezione della Fondazione San Patrignano e in linea con il codice etico della Fondazione.



"Con oggi riannodiamo idealmente un filo – così il sindaco Jamil Sadegholvaad. Eravamo qui nel settembre 2020 ad aprire le porte del PART; ci siamo ritrovati un anno dopo a presentare il giardino delle meraviglie legate a questa singolare forma di struttura museale; e oggi eccoci qui per il premio artisti italiani PART. Tre momenti che vanno in un'unica direzione. Potremmo sintetizzarla in questo modo: la struttura classica, la sua proiezione esterna nel tessuto urbano e nella città, quindi la sua capacità non solo di conservare e proteggere ma di produrre cultura e dibattito. Il PART tocca oggi dunque un altro dei traguardi originali: l'intervento nel dibattito attuale, nell'arte contemporanea".



I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore composto da Edoardo Bonaspetti, Lucrezia Calabrò Visconti e Francesco Garutti, sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi.



I dodici finalisti alla prima edizione sono protagonisti dal 14 maggio al 2 ottobre 2022 di una mostra all'interno del PART Palazzi dell'Arte di Rimini. Il progetto di allestimento del percorso espositivo è di Luca Cipelletti, come per tutto il museo.



La mostra resterà visibile al pubblico per quattro mesi, utili al comitato sostenitori e al pubblico per visionare i lavori presentati. I visitatori del PART potranno infatti esprimere le proprie preferenze, attraverso un form disponibile in mostra, che andranno a comporre il singolo voto di giuria popolare che si aggiungerà a quelli del comitato di selezione. Anche le ragazze e i ragazzi ospiti della Comunità di San Patrignano potranno assegnare le loro preferenze.



Tre i riconoscimenti che saranno assegnati dal comitato dei sostenitori del Premio e dal Sindaco di Rimini che insieme avranno il compito di scegliere le tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART.



I vincitori si aggiudicheranno una somma in denaro pari a Euro 10.000 per il primo classificato, Euro 6.000 per il secondo e Euro 4.000 per il terzo classificato. I vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia pubblica in occasione della fine della mostra, sabato 1 ottobre 2022.



Il Premio Artisti Italiani PART si propone di supportare l'arte contemporanea italiana emergente, contribuendo al tempo stesso all'accrescimento della Collezione della Fondazione San Patrignano secondo il modello di endowment su cui si fonda la Collezione stessa, attraverso l'acquisizione di un'opera di ciascuno dei primi tre classificati.



Il Premio Artisti Italiani PART ambisce ad alimentare la Collezione e i suggestivi spazi del PART con opere di grande qualità selezionate attraverso un dispositivo dinamico che agisca a sostegno della migliore pratica artistica italiana under 40 e con il coinvolgimento dei curatori più talentuosi, disegnando un inedito percorso virtuoso tra arte, territorio e solidarietà.